به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان صبح امروز، چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در سفری سرزده و با هدف شرکت در چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌های کشور وارد استان قزوین شد.

این چهارمین نشست رئیس‌جمهور با شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها در شش ماه گذشته است که با موضوع مدیریت مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف برگزار می‌شود.

ارائه گزارش عملکرد و تشریح راهکار‌های اثرگذار در حوزه مدیریت مصرف سوخت، متناسب با شرایط هر منطقه، بخشی این جلسه را تشکیل داده است.