مدیرعامل شرکت آبفا فارس گفت : از مجموع ۱۷۸ سایت تعریف‌شده توسط اداره‌های کل راه و شهرسازی فارس و لارستان، تاکنون زیرساخت آب برای ۸۴ سایت با ظرفیت پوشش ۱۷ هزار خانوار و زیرساخت فاضلاب برای ۲۱ سایت با ظرفیت ۴ هزار و ۲۰۰ خانوار تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نشست هماهنگی برای تأمین زیرساخت‌های آب، فاضلاب و برق سایت‌های نهضت ملی مسکن استان فارس با حضور مسئولان ملی و استانی با هدف بررسی روند اجرای طرح‌ها، پیگیری اعتبارات موردنیاز و تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها برگزار شد.

علی شبانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا فارس در این نشست اعلام کرد: از مجموع ۱۷۸ سایت تعریف‌شده توسط اداره‌های کل راه و شهرسازی فارس و لارستان، تاکنون زیرساخت آب برای ۸۴ سایت با ظرفیت پوشش ۱۷ هزار خانوار و زیرساخت فاضلاب برای ۲۱ سایت با ظرفیت ۴ هزار و ۲۰۰ خانوار تأمین شده است.

وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی زیرساخت‌های آب در ۱۸ سایت و زیرساخت‌های فاضلاب در ۲ سایت دیگر در دست اجرا است که مجموعاً ۱۲ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی را تحت پوشش قرار می‌دهند.

شبانی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته تصریح کرد: تاکنون برای اجرای طرح‌های تکمیل‌شده و طرح‌های در دست اجرا، حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل آبفا فارس همچنین با اشاره به ضرورت همگام‌سازی تأمین زیرساخت‌ها با روند ساخت واحد‌های مسکونی اظهار داشت: برای تأمین زیرساخت‌های آب ۱۲ سایت و فاضلاب ۸ سایت دیگر که واحد‌های مسکونی آنها در مراحل نهایی ساخت هستند، برنامه‌ریزی شده است که این طرح‌ها به حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند.

علی شبانی، مدیرعامل شرکت آبفا فارس، اعلام کرد تاکنون برای تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب سایت‌های نهضت ملی مسکن، حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که برای تکمیل زیرساخت‌های ۱۲ سایت آب و ۸ سایت فاضلاب که واحد‌های مسکونی آنها در مراحل نهایی ساخت هستند، به حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.