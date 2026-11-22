مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از تکمیل عملیات تعمیر و بازسازی ۳۵۳ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم شهرستان ابهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از تکمیل عملیات تعمیر و بازسازی ۳۵۳ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم شهرستان ابهر خبر داد و گفت: هم‌زمان با پایان این اقدامات، اجرای پروژه‌های عمرانی و آسفالت معابر روستایی ابهر نیز دنبال می‌شود.

سیدمحمد موسوی در دیدار با فرماندار شهرستان ابهر، با اشاره به اقدامات انجام شده برای جبران خسارات ناشی از جنگ، اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان ۳۵۳ واحد مسکونی و تجاری در شهرستان ابهر آسیب دیدند که از نوع تعمیری بودند و با تلاش‌های صورت‌گرفته، عملیات تعمیر و بازسازی این واحد‌ها به پایان رسیده است.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های آسفالت روستایی در سال ۱۴۰۵ گفت: تاکنون ۱۵ هزار مترمربع از معابر پنج روستای دیگر شهرستان ابهر آسفالت شده است و این روند ادامه دارد.

در این دیدار، فرماندار ابهر بر ضرورت تداوم همکاری‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق توسعه متوازن شهرستان تأکید کرد.

سعید خلجی بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و توجه به نیاز‌ها و مطالبات مردم در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع، افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و شتاب‌بخشی به روند توسعه زیرساخت‌های شهرستان شود.

وی خواستار تداوم همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات حوزه مسکن، بهسازی معابر و اجرای طرح‌های عمرانی در روستا‌های شهرستان ابهر شد.