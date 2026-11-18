گزارش ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور از وضعیت اخبار جعلی در هفته چهارم آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در این بازه، ۱۵۶ خبر جعلی شناسایی و ۴۴ مورد از آنها به‌صورت رسمی تکذیب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، گزارش جدید ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور درباره وضعیت اخبار جعلی و تکذیب‌شده در هفته چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ منتشر شد. در این بازه، سامانه شناسایی اخبار جعلی، ۱۵۶ خبر جعلی را شناسایی و احصا کرده که از این میان، ۴۴ خبر به‌صورت رسمی تکذیب و ۳۶ مورد در اتاق رصد اخبار جعلی ارزیابی و تحلیل شده‌اند.

تکذیبیه‌ها بازدید بیشتری از خبرهای جعلی داشتند

بررسی موارد ارزیابی‌شده نشان می‌دهد مجموع بازدید تکذیبیه‌ها ۱۲۵ میلیون و ۸۴۱ هزار و مجموع بازدید خبرهای جعلی ۱۱۳ میلیون و ۷۴ هزار بوده است. به این ترتیب، تکذیبیه‌ها حدود ۱۲ میلیون بازدید، معادل ۱۱٫۳ درصد بیشتر از خبرهای جعلی بازدید داشته‌اند.

میانگین بازدید هر تکذیبیه حدود ۱۱ میلیون و ۴۴۰ هزار و میانگین بازدید هر خبر جعلی حدود ۱۰ میلیون و ۲۸۰ هزار بوده است. در بیشتر موارد نیز بازدید تکذیبیه‌ها از خبرهای جعلی بیشتر بوده و تنها در خبر جعلی فعال شدن پدافند هوایی در اصفهان و میدان آزادی تهران، بازدید خبر جعلی حدود ۲۲۲ هزار بیشتر از تکذیبیه ثبت شده است.

از نظر بازنشر نیز تکذیبیه‌ها عملکرد بالاتری داشته‌اند؛ به‌طوری‌ که مجموع بازنشر تکذیبیه‌ها به حدود ۳۲ هزار و ۸۳۰ بار و بازنشر خبرهای جعلی به حدود ۲۵ هزار و ۶۱۰ بار رسیده است. بنابراین، تکذیبیه‌ها حدود ۷ هزار و ۲۲۰ بار، معادل ۲۸ درصد، بیشتر بازنشر شده‌اند.

تکذیب اخبار جعلی؛ میانگین ۱۳ ساعت و ۱۶ دقیقه

بررسی زمان انتشار تکذیبیه‌ها نشان می‌دهد ۳۰ درصد اخبار جعلی طی یک ساعت، ۲۵ درصد طی سه ساعت، ۱۷ درصد طی پنج ساعت، ۱۲ درصد طی ۱۲ ساعت، ۹ درصد طی یک روز و ۷ درصد طی دو روز تکذیب شده‌اند.

میانه زمان تکذیب پنج ساعت و میانگین آن حدود ۱۳ ساعت و ۱۶ دقیقه بوده است. در مجموع، بیشتر اخبار حداکثر طی یک روز تکذیب شده‌اند. با این حال، تکذیب ویدئوی غیرمستند درباره آزمایش سوخت موشک در یک مدرسه و فروریختن سقف در چهارمحال و بختیاری، دو روز پس از انتشار انجام شده است.

ماندگاری برخی اخبار جعلی تا چهار روز

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ماندگاری اخبار جعلی در این مجموعه از ۱۱ ساعت تا چهار روز متغیر بوده و میانگین آن به حدود ۲٫۳ روز رسیده است.

بیشترین ماندگاری، به مدت چهار روز، مربوط به خبر جعلی بسته شدن حریم هوایی عراق به مدت ۷۲ ساعت و ویدئوی غیرمستند درباره آزمایش سوخت موشک در یک مدرسه و فروریختن سقف بوده است.

تأمین بنزین و جمع‌آوری کارت‌های سوخت در صدر اخبار جعلی

موضوعات اخبار جعلی این بازه از مسائل اقتصادی و خدمات عمومی، از جمله تأمین بنزین و قطع گاز، تا اخبار مربوط به مدارس، رویدادهای نظامی و تحولات منطقه‌ای را دربر گرفته است.

در حوزه سیاسی و امنیتی نیز خبرهای جعلی درباره بسته شدن حریم هوایی عراق، رادار آمریکا در بحرین، فعال شدن پدافند هوایی در اصفهان و تهران و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران منتشر شده است.

در میان ۱۰ خبر جعلی پربازدید این بازه، خبر مربوط به اظهارات سقاب اصفهانی درباره مشکلات تأمین بنزین و جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها با حدود ۱۳ میلیون و ۶۴۷ هزار بازدید، در صدر قرار دارد. تکذیبیه این خبر نیز با حدود ۱۵ میلیون و ۳۲۸ هزار بازدید، پربازدیدترین تکذیبیه این فهرست بوده است.

همچنین این موضوع با ۴ هزار و ۲۶۰ بازنشر تکذیبیه و ۳ هزار و ۸۰۰ بازنشر خبر جعلی، در هر دو بخش بیشترین میزان بازنشر را به خود اختصاص داده است.

در میان سایر موارد، خبر جعلی قطع گاز ساختمان وزارت آموزش و پرورش با حدود ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار بازدید، بیشترین فاصله بازدید به نفع تکذیبیه را داشته است. در مقابل، خبر جعلی منتشرشده در روزنامه نیویورک‌تایمز درباره سدهای ایران و احتمال حمله شیمیایی، با اختلاف حدود ۱۷ هزار بازدید، نزدیک‌ترین میزان بازدید میان خبر جعلی و تکذیبیه را ثبت کرده است.

خبرگزاری‌ها و نهادهای دولتی در تکذیب شایعه‌ها فعال بودند

بر اساس این گزارش، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس و خبرگزاری میزان به‌ترتیب رسانه‌های فعال در تکذیب اخبار جعلی و بازنشر تکذیبیه‌ها در هفته چهارم آبان‌ماه بوده‌اند.

سپاه پاسداران، ارتش، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از جمله نهادها و سازمان‌های فعال در پاسخ‌گویی به شایعات و اخبار جعلی مرتبط با حوزه کاری خود بوده‌اند.