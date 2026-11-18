نمایندگان مجلس با اصلاح کل ماده ۱۵ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مقرر کردند اتباع خارجی که مرتکب اعمال مغایر با امنیت یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران یا جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات قانونی به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ تا ۱۰ هزار یورو محکوم شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی در حال برگزاری است، در جریان بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۱۵ (ارجاعی از کمیسیون) این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۷۶ نماینده حاضر موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۵ اصلاحی؛

هر تبعه خارجی که مرتکب عملی مغایر با امنیت یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از جرایم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر برای جرم ارتکابی یا سایر محرومیت‌های قانونی به موجب این قانون یا سایر قوانین، به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ هزار یورو تا ۱۰ هزار یورو محکوم می‌شود.

تبصره: اعمال محدودیت‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون درباره تبعه خارجی مرتکب، مانع اعمال سایر محدودیت‌ها، مجازات‌ها و احکام مقرر در سایر قوانین در خصوص وی نیست.