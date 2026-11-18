استاندار بوشهر گفت: هدف ما این است که خرمای بوشهر را از یک محصول ارزشمند کشاورزی به یک نمونه معتبر صادراتی و پیشران اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد استان تبدیل کنیم.

خرمای بوشهر باید به پیشران اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد استان تبدیل شود

خرمای بوشهر باید به پیشران اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد استان تبدیل شود

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در آیین گشایش نمایشگاه بین‌المللی خرما و صنایع وابسته اظهار کرد: خرما برای استان بوشهر فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و سرمایه اقتصادی این استان و حاصل تلاش نسل‌های متوالی نخلداران پرتلاش است.پ

وی افزود: امروز با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند استان در تولید خرما، باید یک گام فراتر از تولید برداریم. مسئله اصلی ما فقط افزایش میزان تولید نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده این محصول راهبردی است.

استاندار بوشهر ادامه داد: ضرورت دارد با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری خرما و تولید محصولات متنوع، زمینه ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر در داخل استان را فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: در این میان، تقویت صنایع بسته‌بندی از اولویت‌های جدی ماست. محصول باکیفیت زمانی می‌تواند در بازار‌های رقابتی موفق باشد که با بسته‌بندی استاندارد، جذاب و متناسب با نیاز مصرف‌کننده عرضه شود. این موضوع در کنار برندسازی، نقش مهمی در افزایش ماندگاری محصول و ارتقای قدرت رقابت خرمای بوشهر دارد.

زارع یادآور شد: همچنین موقعیت راهبردی استان در حاشیه خلیج فارس و برخورداری از ظرفیت‌های بندری، فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات فراهم کرده است. باید با شناسایی بازار‌های هدف، حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع صادراتی، حضور خرمای بوشهر را در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی تقویت کنیم.

وی گفت: در این مسیر، حمایت از نخلداران، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، صنایع فرآوری و صادرکنندگان ضروری است؛ چراکه توسعه این زنجیره باید در نهایت به افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

استاندار بوشهر بیان کرد: انتظار داریم این جشنواره فراتر از یک رویداد نمایشگاهی، به فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری، انعقاد قرارداد‌های تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی تبدیل شود.

وی افزود: مدیریت استان نیز حمایت از طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌هایی را که به تکمیل زنجیره ارزش خرما و توسعه صادرات کمک کنند، با جدیت دنبال خواهد کرد.

زارع با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره و تلاشگران عرصه تولید و تجارت خرما اظهار داشت: هدف ما این است که خرمای بوشهر را از یک محصول ارزشمند کشاورزی به یک برند معتبر صادراتی و پیشران اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد استان تبدیل کنیم.