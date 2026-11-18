پنج داور ایرانی در دو رویداد بین‌المللی ژیمناستیک جام ورونین و جام شانگهای حضور خواهند داشت.

قضاوت داوران ژیمناستیک ایران در رقابت‌های جام شانگهای و جام ورونین

قضاوت داوران ژیمناستیک ایران در رقابت‌های جام شانگهای و جام ورونین

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پنج داور ایرانی در دو رویداد بین‌المللی ژیمناستیک جام ورونین و جام شانگهای حضور خواهند داشت.

بر این اساس، بهمن جعفرنژاد به‌عنوان داور رشته ترامپولین در جام شانگهای قضاوت خواهد کرد.

در بخش ژیمناستیک هنری مردان، ابوالفضل یاوری داور جام ورونین و مبین محمدابراهیمی داور جام شانگهای خواهند بود.

همچنین در بخش ژیمناستیک هنری بانوان، مرجان همتی‌نژاد در جام شانگهای و فهیمه طاهرخانی در جام ورونین به‌عنوان داور حضور خواهند داشت.

حمایت از حضور داوران در رویداد‌های بین‌المللی و ارتقای سطح دانش و تجربه آنها از جمله اقداماتی است که فدراسیون ژیمناستیک جزو اهداف خود ترسیم کرده است.

بازی‌های بین‌المللی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «جام آزاد SCO»، از ۲۰ آبان تا ۲ آذر به میزبانی روسیه در شهر مسکو برگزار می‌شود. همچنین رقابت‌های جام ورونین روسیه یکم تا پنجم آذر برگزار خواهد شد.