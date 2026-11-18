رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری دو برادر سابقه‌دار به اتهام سرقت‌های مسلحانه، خرید و فروش سلاح و ایجاد رعب و وحشت در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد رحیمی، رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات دستگیری دو برادر شرور و سابقه‌دار اظهار کرد: این افراد که از اراذل و اوباش مناطق جنوبی تهران بودند، در شمال پایتخت سکونت داشتند و پس از حدود ۲۰ تا ۲۵ روز رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی، مشخص شد در زمینه خرید و فروش سلاح و انجام سرقت‌های مسلحانه و اقدامات خشونت‌آمیز در سطح شهر تهران فعالیت دارند.

وی افزود: متهمان در پرونده دیگری نیز در منطقه فرمانیه به اتهام شرارت و تیراندازی تحت تعقیب بودند و علاوه بر پلیس اطلاعات، پلیس آگاهی و دادسرای ناحیه ۳۴ نیز پیگیر دستگیری آنها بودند.

رحیمی با اشاره به کشفیات مأموران در جریان ورود به مخفیگاه متهمان گفت: در بازرسی از محل سکونت این دو برادر، انواع سلاح سرد و گرم، سلاح شکاری دست‌ساز، کلت کمری جنگی، خفه‌کن، فشنگ‌های جنگی، بی‌سیم و ابزار و تجهیزات مورد استفاده برای تخریب در خودرو‌ها و در‌های منازل کشف شد.

رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: متهمان با استفاده از برخی تجهیزات، در مواردی خود را مأمور معرفی می‌کردند و از سلاح‌های کشف‌شده نیز در درگیری‌ها و سرقت‌های مسلحانه استفاده می‌کردند. همچنین تعدادی از کلید‌ها و ابزار مرتبط با سرقت و اقلام متعلق به شهروندان که به سرقت رفته بود، از مخفیگاه آنها به دست آمد که بخشی از اموال برای ادامه روند شناسایی و تحویل به مالباختگان در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی درباره سوابق و اقدامات مجرمانه این افراد بیان کرد: در سوابق متهمان مواردی از جمله درگیری، شرارت، ورود غیرمجاز، تخریب و آتش‌سوزی به چشم می‌خورد. یکی از برادران نیز به‌دلیل پرونده‌های مرتبط با سرقت و جرائم دیگر، دارای محکومیت ۲۴ ماهه بوده و تحت تعقیب قرار داشته است.

رحیمی در تشریح یکی از موارد خشونت‌آمیز متهمان گفت: در جریان درگیری و تیراندازی در منطقه فرمانیه، یکی از گلوله‌ها به کاپوت خودروی متعلق به خود متهمان اصابت کرده بود که تصاویر آن نیز موجود است.

وی همچنین با اشاره به آتش‌زدن درِ منزل یکی از شاکیان اظهار کرد: در یکی از پرونده‌ها، زنی که اجازه ورود متهمان به منزل خود را نداده بود، هدف اقدامات مجرمانه آنها قرار گرفت و متهمان برای سرقت طلا و خودرو، درِ منزل وی را به آتش کشیدند.

رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران بزرگ با بیان اینکه این دو برادر دارای شاکیان متعدد هستند، خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به جرائم و شکایت‌های متعدد این افراد در پلیس آگاهی در حال پیگیری است و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و مالباختگان ادامه دارد.