به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این نشست گفت: با تلاش سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها، تا چهل درصد کاهش واسطه‌گری در تامین اقلام اساسی مردم اتفاق افتاده است.

مسعود نصرتی بر ضرورت مدیریت انرژی برای عبور از زمستان تاکید کرد و از برنامه‌های ویژه با پیوست فرهنگی در این حوزه خبر داد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین هم گفت: برای همراهی مردم، باید وضعیت کشور را به گونه‌ای تشریح کنیم که امکان سواستفاده دشمن وجود نداشته باشد.

آیت الله حسین مظفری افزود: با برطرف کردن مصادیق اسراف، بسیاری از مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی قابل رفع است.

محمد علمی شهردار قزوین، در این نشست با اشاره به جایگاه تاریخی و مهم قزوین، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار و مقابله با چالش‌های شهری تأکید کرد.

جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم از اولویت‌بندی ده‌ها پروژه عمرانی و زیرساختی شهر قزوین برای تخصیص بودجه و اجرا سخن گفت.