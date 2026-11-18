به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه بیست و هفتم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های خرمشهر ۱۵۶، ماهشهر ۱۹۹، هندیجان ۱۸۲، اهواز ۱۶۴ و شادگان ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در آبادان و گتوند به ۱۴۶، دزفول به ۱۴۲، شوشتر به ۱۴۱، شوش به ۱۲۳، اندیمشک به ۱۲۲ و آغاجاری به ۱۰۸ میکروگرم بر متر مکعب رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شهر ملاثانی با ۲۰۴ میکروگرم بر متر مکعب نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.