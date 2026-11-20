از ابتدای امسال تاکنون دو نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سمنان جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با پنج فوتی مدت مشابه پارسال ، کاهش ۶۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت : هر دو متوفی ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن مرد بوده‌اند

سیروس حسنیبا تأکید بر اهمیت توجه به ایمنی وسایل گرمایشی و رعایت اصول پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن، یادآور شد: با توجه به خطرناک و بی‌رنگ و بی‌بو بودن این گاز، رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها و تهویه مناسب محیط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان همچنین از افزایش ۱۱ درصدی تلفات حوادث رانندگی در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۲۳۶ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با ۲۱۲ فوتی مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی جان‌باختگان حوادث رانندگی افزود: از مجموع تلفات ثبت‌شده در این مدت، ۱۶۳ نفر مرد و ۷۳ نفر زن بوده‌اند.