به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون فرهنگی سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: این مسابقات در مرحله شهرستانی با شرکت هزار و ۲۰۷ نفر در ۴۵ نقطه استان برگزار شد و راه یافتگان به مرحله استانی در ۴ رشته نظامی، امدادی و خودامدادی، فرهنگی و رسانه در بخش‌های آقایان، خانم‌ها یا خانوادگی باهم رقابت می‌کنند و از هر گروه یک نفر یا یک خانواده به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

رسول کرمی افزود: مرحله کشوری مسابقات میدان یار نیمه اول آذر، پس از هفته بسیج در تهران برگزار می‌شود.