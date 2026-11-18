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مرحله استانی مسابقه میدان یار در تجمع شبانه همدان با شرکت ۱۰ گروه در هر رشته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون فرهنگی سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: این مسابقات در مرحله شهرستانی با شرکت هزار و ۲۰۷ نفر در ۴۵ نقطه استان برگزار شد و راه یافتگان به مرحله استانی در ۴ رشته نظامی، امدادی و خودامدادی، فرهنگی و رسانه در بخشهای آقایان، خانمها یا خانوادگی باهم رقابت میکنند و از هر گروه یک نفر یا یک خانواده به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.
رسول کرمی افزود: مرحله کشوری مسابقات میدان یار نیمه اول آذر، پس از هفته بسیج در تهران برگزار میشود.