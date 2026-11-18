هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در شهرستان پاسارگاد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، ماموران یگان امداد انتظامی این شهرستان با دریافت گزارشی مبنی بر احتکار غیرمجاز سوخت در یکی از روستا‌ها، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ دوم محمدحسین علی‌زاده افزود: ماموران پس از بررسی‌های اولیه به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از منزل متهم، یک تانکر حاوی هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقدمجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاساگاد با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.