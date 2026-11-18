به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، پوریا حسن‌زاده در نشست خبری که به مناسبت هفته بسیج در سالن اجتماعات ناحیه مقاومت بسیج شیروان برگزار شد، گفت: هفته بسیج با شعار بسیج جان فدای ایران، امید مستضعفان از روز جمعه با ۱۵۴۷ برنامه فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: ۱۶ برنامه قله‌ای، ۱۰۳ برنامه محوری حوزه‌ای و برنامه‌های عمومی توسط پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت اجرایی می‌شود.

حسن زاده ادامه داد: اجتماع بزرگ جانفدایان بسیج، شبکه تربیتی بسیج، اجرای کمربند سبز شهر خانلق به نیابت از شهدای میناب، مسابقات مختلف ورزشی در سطح شهرستان با محوریت مسابقه تیروکمان، پینت بال و تیراندازی به اهداف پرتابی از جمله فعالیت‌های در نظر گرفته شده است.

فرمانده ناحیه سپاه شیروان بیان کرد: در حوزه سازندگی افتتاحیه بازارچه‌های اقتصاد مقاومتی و افتتاح کارگاه در مسجد مسلم ابن عقیل، افتتاح پروژه لوله‌گذاری خط انتقال آب کشاورزی قلعه‌چه، افتتاح صندوق‌های قرض الحسنه مردم یار و بهره‌برداری از طرح اشتغالزایی کارفرمایی برنامه‌ریزی شده است.

حسن زاده با اشاره به اعزام دانش‌آموزان دختر به سرزمین نور گفت: چهار دستگاه اتوبوس از شیروان عازم مناطق عملیاتی جنوب با حضور راویان و سخنرانان از جمله برنامه‌های متنوع است.

وی افزود: رونمایی از رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی استعداد‌ها و تولید آثار فاخر در حوزه‌های مختلف اعم از برنامه نویسی، تولید انیمیشن و پویانمایی و آثار گرافیکی در هفته بسیج برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان اشاره کرد: نشست‌های بصیرتی، کارگاه‌های آموزشی، آموزش جانفدایان در سه عرصه کارگاه راپل، اعتماد به نفس و اسلحه شناسی، آموزش پرنده و استفاده از اف‌تی‌پی که در حال برگزاری است نیز تا آخر هفته بسیج ادامه پیدا می‌کند.

حسن‌زاده نذر خون توسط بسیجیان، برگزاری جشن‌های رضوی محل محور در گلزار شهدا از دیگر برنامه‌های این هفته است.