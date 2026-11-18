خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: شهروندان برای گزارش موارد نقض حقوق شهروندی می‌توانند در سامانه «سامع» شکایت خود را ثبت کنند یا به‌صورت حضوری به دبیرخانه استانی این سامانه در دادگستری کل گلستان مراجعه کنند.

محمود اسپانلو گفت: سامانه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضائیه (سامع) با هدف تسهیل ارتباط مردم با مراجع نظارتی راه‌اندازی شده و شهروندان پس از ورود به این درگاه به نشانی same.eadl.ir و با استفاده از کد ثنا می‌توانند گزارش‌ها و شکایت‌های خود را ثبت و پیگیری کنند.

اسپانلو افزود: دبیرخانه استانی دریافت گزارش‌ها و شکایات نقض حقوق شهروندی در دادگستری کل استان مستقر است و مراجعان می‌توانند به نشانی گرگان، بلوار شهید کلانتری (کمربندی)، شهرک جهاد، خیابان دانشجو، دادگستری کل استان مراجعه و گزارش خود را ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به موضوعات قابل گزارش در این سامانه گفت: نحوه برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان و رعایت احترام و کرامت شهروندان، رعایت حقوق افراد تحت‌نظر و جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف‌شده، وضعیت تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها و نحوه عملکرد ضابطان قضایی از جمله مواردی است که شهروندان می‌توانند درباره آن‌ها گزارش یا شکایت ثبت کنند.

اسپانلو ادامه داد: متن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در این سامانه قرار گرفته است تا مردم با آگاهی از حقوق قانونی خود، مطالبات و درخواست‌های مرتبط را در چارچوب این قانون مطرح کنند.

وی افزود: شهروندان علاوه بر ثبت شکایت و گزارش، می‌توانند رضایت و قدردانی خود را از عملکرد و برخورد مناسب کارکنان دستگاه قضایی نیز از طریق این سامانه اعلام کنند.

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