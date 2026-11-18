سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: سه اثر طبیعی ارزشمند استان در فهرست میراث ملی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کیومرث اعظمی اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای ثبت میراث طبیعی کشور با ثبت ۳ اثر طبیعی استان کرمانشاه در فهرست میراث طبیعی کشور موافقت شد. این آثار شامل درخت بنه کهنسال روستای کلاه‌دراز سفلی شهرستان گیلان‌غرب، درختان چنار کهنسال روستای دارسیفور شهرستان کنگاور و درختان توت کهنسال روستای سرآسیاب شهرستان صحنه است.

او افزود: درخت بنه روستای کلاه‌دراز سفلی با قدمتی حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ سال، یکی از ارزشمندترین درختان کهنسال استان به شمار می‌رود و ثبت آن در فهرست میراث ملی کشور، گامی مهم برای حفاظت از این اثر طبیعی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و زیست‌محیطی شهرستان گیلان‌غرب است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه ادامه داد: درختان چنار روستای دارسیفور شهرستان کنگاور و درختان توت روستای سرآسیاب شهرستان صحنه نیز هرکدام حدود ۳۵۰ سال قدمت دارند و از نظر ارزش طبیعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، شایستگی ثبت ملی را به دست آورده‌اند.

اعظمی با اشاره به اهمیت ثبت آثار طبیعی گفت: ثبت ملی این درختان کهنسال ضمن کمک به حفاظت و صیانت از آنها، زمینه را برای معرفی بهتر جاذبه‌های طبیعی استان، توسعه گردشگری طبیعت‌محور و جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

او افزود: آثار طبیعی کهن، بخشی از هویت و حافظه تاریخی مناطق به شمار می‌روند و حفاظت از آنها نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و مردم است. معرفی این آثار می‌تواند به رونق گردشگری روستایی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد جوامع محلی نیز کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با شناسایی و مستندسازی آثار طبیعی ارزشمند، روند ثبت آنها را دنبال می‌کند تا ضمن جلوگیری از آسیب و تخریب، زمینه بهره‌برداری پایدار و مسئولانه از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری فراهم شود.