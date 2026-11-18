در چند روز گذشته، آمریکا شاهد زنجیره‌ای از اختلالات گسترده و بی‌سابقه در بخش‌های مختلف زیرساخت دیجیتال خود بوده است.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این اختلالات که از شرکت‌های بزرگ فناوری و بانک‌ها تا حمل‌ونقل هوایی و حتی شبکه‌های ارتباطی فوق‌محرمانه نهاد‌های امنیتی را دربرگرفته، موجی از نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌ها را در فضای مجازی و رسانه‌ها ایجاد کرده است.

ادعای حمله سایبری «اپتیم‌جک» و نفوذ به ۱۷۸ سازمان

در بحبوحه این اتفاقات، گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که یک حمله سایبری عظیم به نام «اپتیم‌جک» (OPTIMJACK) توانسته است سامانه‌های ۱۷۸ سازمان بزرگ جهانی را هدف قرار دهد.

بر اساس این گزارش‌ها، شرکت‌هایی نظیر سی‌ان‌ان، فاکس نیوز، بی‌بی‌سی، زوم، اچ‌اس‌بی‌سی، ایر فرانس، لجر، پیکاک و یونیسف آمریکا از قربانیان این حمله بوده‌اند.



همچنین ادعا شده کاربرانی که در فرم‌های سایت‌های آسیب‌دیده (مانند ایر فرانس و کی‌ال‌ام) اطلاعات کارت‌های بانکی خود را وارد کرده‌اند، در معرض خطر جدی قرار گرفته است و برخی این رویداد را «بدترین حمله سایبری تاریخ» لقب داده‌اند.

اختلال در شبکه فوق‌محرمانه آژانس امنیت ملی (NSA)

اما در این میان اختلالی دیگر مربوط به شبکه ارتباطات داخلی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) است. شبکه «NSA Net» که کارکنان این نهاد برای انتقال و اشتراک‌گذاری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از آن استفاده می‌کنند، با اختلال گسترده‌ای مواجه شد.

شدت این اختلال به حدی بود که مدیریت NSA ساعت ورود کارکنان به مقر «فورت مید» را تغییر داد تا از ورود همزمان ده‌ها هزار نفر به شبکه و فشار بیشتر بر سیستم جلوگیری کند. بخشی از فعالیت‌ها نیز موقتاً به مراکز پشتیبان منتقل شد.

با این حال، منابع خبری مانند CBS اعلام کرده‌اند، فعلاً نشانه‌ای از حمله سایبری وجود ندارد و احتمال می‌رود این اختلال ناشی از یک به‌روزرسانی معمول سیستم باشد، هرچند سامانه‌های حیاتی جمع‌آوری اطلاعات و ارسال اطلاعات فوری به رئیس‌جمهور همچنان فعال مانده‌اند.

موج اختلالات در بانک‌ها، خطوط هوایی و شرکت‌های فناوری

در همین حال، تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، سیستم‌های بانکی آمریکا از جمله «چیس»، «بانک آو آمریکا» و «ولز فارگو» با مشکلات فنی گسترده‌ای رو‌به‌رو شده‌اند. پیش از این نیز اختلال در سرویس‌های مایکروسافت (اوت‌لوک و تیمز)، برخی خدمات اپل (آی‌کلود و اپ‌استور) و شبکه توزیع محتوای کلودفلر گزارش شده بود.

در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز، نقص فنی در شبکه ارتباطی سازمان هوانوردی فدرال (FAA) و اختلال سامانه‌ای در خطوط هوایی یونایتد، باعث توقف موقت پرواز‌های خروجی شد.

واکنش مقامات و مسئله «تاب‌آوری زیرساخت دیجیتال»

در همین حال وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است: اختلالات اخیر به احتمال زیاد ناشی از یک حمله سایبری هماهنگ و واحد نیستند. وی دلیل این اتفاقات را فرسودگی برخی سامانه‌های رایانه‌ای و چالش اتصال فناوری‌های جدید به زیرساخت‌های قدیمی عنوان کرده است.

با توجه به مسئله «وابستگی متقابل زیرساخت‌ها»، اقتصاد دیجیتال امروز بر شبکه‌ای به هم پیوسته از مراکز داده، خدمات ابری و نرم‌افزار‌ها بنا شده است و اختلال در یک حلقه (مانند یک ارائه‌دهنده خدمات ابری) می‌تواند خدمات دیگر را به صورت زنجیره‌ای تحت تأثیر قرار دهد.

هرچند تاکنون وقوع یک حمله سایبری واحد و هماهنگ در آمریکا به طور رسمی اثبات نشده و بسیاری از ادعا‌های اولیه در فضای مجازی توسط منابع رسمی زیر سوال رفته است، اما این رویداد‌ها بار دیگر اهمیت حیاتی مفهوم «تاب‌آوری زیرساخت دیجیتال» را برجسته کرده است.