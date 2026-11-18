به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار رضا طلایی‌نیک در نهمین نشست تخصصی جهاد تبیین با موضوع «دستاوردها و موفقیت‌های صنعت دفاعی؛ سیمای جدید ایران قوی» که صبح امروز، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای دفاع مقدس رمضان، به‌ویژه دانش‌آموزان مظلوم و فرماندهان و همرزمان شهید، یاد و خاطره سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، را نیز گرامی داشت.

وی با اشاره به نقش شهید نصیرزاده در ارتقای توان دفاعی کشور اظهار کرد: شهید نصیرزاده با وجود کوتاه بودن دوره مسئولیت وزارت دفاع که حدود ۱۸ ماه به طول انجامید، با روحیه جهادی، هوشمندی و تدبیر خود و با راهبری‌های رهبر شهید انقلاب، نقش مؤثری در ارتقای کمی و کیفی پشتیبانی از نیروهای مسلح و فراهم‌سازی زمینه جهش در قدرت تسلیحاتی کشور ایفا کرد.

سردار طلایی‌نیک افزود: آثار و برکات اقدامات شهید نصیرزاده پس از شهادت ایشان نیز در وزارت دفاع و مجموعه پشتیبانی نیروهای مسلح کاملاً مشهود است. بخشی از این دستاوردها در حوزه‌های دارای ملاحظات طبقه‌بندی، برای فرماندهان و رزمندگان نیروهای مسلح کاملاً روشن و قابل ارزیابی است.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به ابراز رضایت رهبر شهید انقلاب از عملکرد وزارت دفاع و شهید نصیرزاده بیان کرد: چند هفته پیش از شهادت رهبر شهید انقلاب و وزیر دفاع، در دیداری که شهید نصیرزاده با ایشان داشتند، رهبر شهید از عملکرد وزارت دفاع و اقدامات انجام‌شده ابراز خرسندی کردند. این رضایت و ارزیابی مثبت، بعدها به‌صورت مکتوب نیز از سوی سرلشکر شهید سردار شیرازی به وزارت دفاع ابلاغ شد.

وی در ادامه با اشاره به محورهای سخنان خود در این نشست گفت: در بخش دوم برنامه، سردار ابن‌الرضا، جانشین وزیر دفاع، ارائه تخصصی و تشریح دستاوردها را برعهده خواهند داشت؛ اما در این بخش تلاش می‌کنم با نگاهی اجمالی، برخی از ویژگی‌ها و تجربه‌های دفاع مقدس رمضان را که می‌توان از منظر تبیینی مورد توجه قرار داد، بیان کنم.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به اینکه سرفصل‌های این تجربه‌ها در پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، نیز مورد تأکید قرار گرفته است، تصریح کرد: این محورها در وزارت دفاع و نیروهای مسلح به‌عنوان سرلوحه برنامه‌ها و مأموریت‌ها دنبال می‌شود؛ چراکه رهبر شهید انقلاب میراثی ماندگار در حوزه دفاع و نیروهای مسلح بر جای گذاشتند و تدابیر راهبردی ایشان در این عرصه، زمینه‌ساز استمرار و استحکام ساختار دفاعی کشور شد.

وی با یادآوری شرایط کشور پس از شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اظهار کرد: پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، در فاصله حدود ۱۰ روز تا انتخاب خلف صالح ایشان از سوی مجلس خبرگان رهبری، این پرسش و دغدغه وجود داشت که کشور در شرایط تهاجم گسترده دشمن چگونه اداره خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه دشمن آمریکایی و صهیونیستی از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود برای وارد کردن فشار به جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده بود.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: در آن شرایط، فرماندهان و نیروهای مسلح با حضور میدانی مردم و برخورداری از اتحاد و انسجام ملی توانستند در برابر دشمن ایستادگی کنند. نتیجه این مقاومت و مقابله، در ادامه جنگ ۴۰ روزه رمضان آشکار شد و پیروزی ملت ایران و ناکامی دشمن را به اثبات رساند.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به شهادت تعدادی از فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح در جریان حملات دشمن گفت: در آن مقطع، تعدادی از مسئولان و فرماندهان ارشد، از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع، دبیر شورای دفاع و شماری دیگر از فرماندهان به شهادت رسیدند؛ با این حال، ساختار نیروهای مسلح دچار وقفه نشد و توانست به مأموریت‌های خود ادامه دهد.

وی این موضوع را از نتایج تدابیر راهبردی رهبر شهید انقلاب در طراحی ساختار فرماندهی نیروهای مسلح دانست و افزود: یکی از تدابیر مهم ایشان این بود که برای هر فرمانده در سطوح عالی، میانی و عملیاتی، جایگزین‌هایی از پیش تعیین شده و آمادگی لازم برای استمرار مأموریت‌ها تا سه رده فرماندهی وجود داشته باشد. همین تدبیر موجب شد نیروهای مسلح بدون وقفه و از همان روز نخست، پاسخ قاطعانه‌ای به تهدیدها و اقدامات دشمن بدهند.

سردار طلایی‌نیک در تبیین یکی از مهم‌ترین تجربه‌های دفاع مقدس رمضان تأکید کرد: یکی از محاسبات غلط دشمن این بود که تصور می‌کرد با شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و وارد کردن آسیب‌های گسترده به بخش‌هایی از کشور، جمهوری اسلامی ایران با اختلال جدی در ساختار دفاعی و اداره کشور مواجه خواهد شد؛ اما آنچه در میدان رخ داد، کاملاً برخلاف این محاسبات بود.