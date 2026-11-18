مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام از اجرای طرح‌های آبرسانی در ۵۲ روستای استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: عملیات اجرایی در ۳۸ روستا به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمد محمدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام، گفت: از ابتدای امسال آبرسانی به ۵۲ روستای استان در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی در ۳۸ نقطه به پایان رسیده است.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای شاخص دسترسی به آب آشامیدنی، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری تأمین آب در مناطق روستایی عنوان کرد.

محمدی افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۲۹۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی شرکت هزینه شده است.

وی اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شاخص دسترسی به آب آشامیدنی برای سه هزار و ۸۴۶ خانوار با جمعیتی بیش از ۱۲ هزار و ۴۴۵ نفر بهبود می‌یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: در قالب این طرح‌ها چهار حلقه چاه جدید حفر و هفت مخزن بتنی با ظرفیت مجموع یک‌هزار و ۶۵۰ مترمکعب ساخته شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۳ کیلومتر خط انتقال و ۹ کیلومتر شبکه توزیع آب برای تکمیل چرخه آبرسانی اجرا شده است.

محمدی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبرسانی در مناطق روستایی و مرزی استان افزود: دسترسی به آب پایدار، علاوه بر کمک به ماندگاری روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها، زمینه پویایی اقتصاد بومی را فراهم می‌کند.

وی یادآور شد: اکنون ۶۳۰ هزار نفر در قالب ۲۵۱ هزار و ۲۷۵ مشترک شهری و روستایی از خدمات شرکت آب و فاضلاب بهره‌مند هستند. از این تعداد، ۱۸۸ هزار و ۳۸۴ مشترک در نقاط شهری و ۶۲ هزار و ۸۹۱ مشترک در مناطق روستایی قرار دارند.