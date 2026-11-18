فرماندار اشکذر با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت عمومی و گسترش خدمات پیشگیرانه، خواستار مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش آگاهی شهروندان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اشکذر استان یزد با محوریت بررسی وضعیت سلامت عمومی، بیماری‌های دیابت و آنفلوآنزا، ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و پیگیری مصوبات گذشته برگزار شد.

فرماندار اشکذر در این نشست، سلامت مردم را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای آگاهی عمومی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری و خودمراقبتی، خواستار برنامه‌ریزی و مشارکت فعال دستگاه‌ها برای حفظ و ارتقای سلامت جامعه شد.

در ادامه این نشست، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای مصوبات جلسه گذشته ارائه و موضوعاتی از جمله اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ترویج ازدواج، تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از سقط جنین عمدی، کاهش طلاق و راهکار‌های مقابله با شیوع آنفلوآنزا و کووید ۱۹ بررسی شد.

راه‌اندازی کلینیک دیابت در بیمارستان حضرت زینب (س) از مهم‌ترین مصوبات و موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

آقایی، مدیر بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بیمارستان، میزان پذیرش بیماران در بخش اورژانس و خدمات درمانی ارائه‌شده، از برنامه‌ریزی برای آغاز فعالیت این کلینیک خبر داد.

وی با اشاره به آمار بالای مبتلایان به دیابت در استان یزد و روند افزایشی این بیماری در شهرستان، از رؤسای ادارات خواست وضعیت قند خون و فشار خون کارکنان خود را پایش کنند و با ترویج فرهنگ خودمراقبتی، در پیشگیری از بیماری‌ها مشارکت داشته باشند.

مدیر بیمارستان حضرت زینب (س) همچنین آمادگی این مرکز درمانی را برای ارائه خدمات سلامت‌سنجی و خدمت‌رسانی به شهروندان اعلام کرد.

بررسی راهکار‌های ساماندهی حیوانات بلاصاحب در سطح شهرستان و برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره «هفت‌خوان مادرانه» و مسابقات ورزشی ویژه مادران با همکاری اداره ورزش و جوانان نیز از دیگر محور‌های این نشست بود.