فرماندار شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان از راه‌اندازی اداره بنادر در بندر کنارک خبر داد و گفت: با استقرار این اداره، خدمات و امور مرتبط با فعالیت‌های صیادی، دریایی و تجاری در خود بندر کنارک ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد یونس حقانی گفت: راه‌اندازی اداره بنادر در بندر کنارک یکی از مطالبات مهم جامعه صیادی، ملوانان و فعالان اقتصادی منطقه بوده که با پیگیری‌های انجام شده، زمینه تحقق آن فراهم شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی این اداره صیادان و فعالان حوزه دریایی برای انجام امور اداری و دریافت خدمات مرتبط با فعالیت‌های خود، دیگر نیازی به مراجعه به شهرستان‌های دیگر نخواهند داشت و بخش قابل توجهی از خدمات بندری، صیادی و تجاری در محل بندر کنارک ارائه می‌شود.

فرماندار شهرستان کنارک با اشاره به اهمیت رفع مشکلات و دغدغه‌های صیادان ادامه داد: با استقرار اداره بنادر، بسیاری از مشکلات و مراجعات غیرضروری صیادان در زمینه امور اداری، تشکیل پرونده، پیگیری کارت سلامت و سایر خدمات مرتبط با فعالیت‌های دریایی ساماندهی و تسهیل خواهد شد.

حقانی گفت: بندر کنارک به‌عنوان یکی از بنادر مهم و راهبردی سواحل مکران، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صید و صیادی، تجارت دریایی و فعالیت‌های اقتصادی دارد و توسعه زیرساخت‌های بندری و استقرار دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رضایتمندی مردم منطقه داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی شایسته به جامعه صیادی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت ملوانان، صیادان و فعالان اقتصادی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.