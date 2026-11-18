مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مرگ ۹ نفر بر اثر سوختگی، غرق‌شدگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مرگ ۹ نفر بر اثر سوختگی، غرق‌شدگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: پنج مورد سوختگی، دو مورد غرق شدگی و دو مورد مسمومیت با گاز ثبت شده که در مجموع ۶ مرد و سه زن جان باخته‌اند.

عزیزی با اشاره به اینکه سوختگی با پنج مورد بیشترین سهم را در این آمار دارد، افزود: رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل حرارتی، جلوگیری از ورود افراد فاقد مهارت شنا به منابع آبی و توجه به استاندارد‌های ایمنی وسایل گرمایشی و تهویه مناسب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش این حوادث مؤثر باشد.