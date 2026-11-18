در نشست شورای اداری شهرستان فیروزکوه، موضوع مدیریت بحران انرژی و ضرورت مصرف بهینه سوخت، به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفت.

خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار فیروزکوه در این نشست گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرارگیری شهرستان در انتهای مسیر خطوط انتقال گاز، مدیریت مصرف در تمامی بخش‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. به گزارشفرماندار فیروزکوه در این نشست گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرارگیری شهرستان در انتهای مسیر خطوط انتقال گاز، مدیریت مصرف در تمامی بخش‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ابوالفضل زمانی نژاد با اشاره به حساسیت موجود، بر لزوم همکاری بی‌قید و شرط ادارات، مدارس و بخش‌های صنعتی و خانگی برای تأمین سوخت مورد نیاز شهرستان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تنها یک انتخاب نیست، بلکه راهکاری ضروری برای تضمین پایداری شبکه سوخت در منطقه است.

فرماندار فیروزکوه گفت: برخورد با بد مصرف‌ها تنها به تذکر محدود نمی‌شود؛ بلکه در صورت استمرار مصرف غیرمتعارف، با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، تأمین سوخت و انرژی این شعبات و ادارات قطع خواهد شد تا منابع موجود برای بخش‌های ضروری و خانواده‌های آسیب‌پذیر حفظ شود.