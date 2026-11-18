به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در پی کاهش بارش ها و کم شدن حجم آب های سطحی و زیر زمینی، دو طرح بزرگ آبرسانی در خراسان شمالی در دست اجراست.

طرح های آبرسانی از ذخایر زیرزمینی سرانی شیروان و پلنگ دره می توانند آب شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین را تامین کنند که جمع کثیری از جمعیت استان را در خود جا داده اند.

تکمیل این طرح ها به «توجه ویژه دولت» احتیاج دارد.