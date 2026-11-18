در نشست مشترک مسئولان استان کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه فرآیند صادرات، افزایش ساعات فعالیت بازارچه، تأمین امنیت تردد تجار و رانندگان و رفع موانع اداری تبادل نظر و بررسی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،تسهیل مبادلات تجاری درمرز شیخ صله و پیگیری مطالبات مرز نشینان مهمترین موضوع‌های مطرح شده در نشست مشترک مسئولان استان با اقلیم کردستان عراق بود.

در این نشست که در مرز پشته‌ی عراق برگزار شد، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه فرآیند صادرات، تکمیل و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز، افزایش ساعات فعالیت بازارچه، مقابله با قاچاق کالا، تأمین امنیت تردد تجار و رانندگان و رفع موانع اداری تبادل نظر و بررسی شد

رضائی، فرماندار ثلاث باباجانی، از مرز شیخ‌صله بعنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه اورامانات یاد کرد و افزود: بهره گیری از ظرفیت‌های این مرز می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی استان، ایجاد اشتغال، توسعه مبادلات تجاری و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان منطقه شود

رضایی همچنین با اشاره به اینکه فراهم کردن امکان تردد مسافران از این مرز شیخ صله، از اولویت‌ها و مطالبات دیرینه‌ی مردم شهرستان ثلاث باباجانی ست گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام شده در سطوح استانی و ملی، اقدامات اولیه برای تردد مسافران از مرز شیخ‌صله فراهم شده

رضایی یاداور شد: تردد مسافران ازمرز شیخ صله علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مردم، می‌تواند در، رونق گردشگری و تقویت تعاملات اقتصادی و اجتماعی دو سوی مرز بسیار موثر باشد

در بخش دیگری از این نشست، بر استمرار جلسات کارشناسی و مشترک میان مسئولان ایرانی و عراقی برای بررسی چالش‌های موجود نیز تأکید شد

کاشی و سرامیک، سنگ‌های ساختمانی، محصولات پلاستیکی، ظروف یکبارمصرف، آهن و میلگرد، مواد خوراکی، کفش، نمک، خاک، فرش، موکت و کولر آبی عمده محصولات صادراتی از مرز شیخ صله به کشور عراق است