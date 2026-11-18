به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران در آیین بدرقه این کاروان با اشاره به اهمیت اردو‌های راهیان نور در آشنایی نسل جوان با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس گفت: اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی، فرصت ارزشمند و اثرگذاری برای آشنایی آنان با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

سرهنگ صادق عرفانی‌مقام افزود: این کاروان دانش‌آموزی در مدت سه روز حضور در مناطق عملیاتی، ضمن شرکت در برنامه‌های فرهنگی و روایتگری دفاع مقدس، از یادمان‌های شهدای شلمچه، اروندکنار، هویزه و دهلاویه بازدید خواهند کرد و با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا می‌شوند.