در حال حاضر حجم ذخایر آبی سد کوچری به ۱۰۹ میلیون مترمکعب و سد گلپایگان به ۱۷ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین عظیمی معاون عمرانی فرماندار گلپایگان در جلسه ستاد بحران از ثبت ورودی ۶ میلیون مترمکعب آب به سد‌های گلپایگان و کوچری خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون مترمکعب آب از طریق رودخانه‌های فصلی به اراضی شهرستان گلپایگان وارد شده است که علاوه بر افزایش ذخایر سد‌های شهرستان، موجب تقویت جریان آب در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و بهره‌مندی بخشی از اراضی منطقه از روان‌آب‌های ناشی از بارندگی شده است.

بخشدار مرکزی گلپایگان نیز در این جلسه بر ضرورت تکمیل دیواره‌های حفاظتی، ساماندهی مسیر‌های هدایت آب و ورود تخصصی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تهدید‌ها تأکید کرد.

سید بهروز مدنی افزود: لایروبی مسیرها، ساخت دیواره‌های حفاظتی و در صورت نیاز، خاکریزی و دپوی خاک در نقاط حساس، به‌ویژه مناطق پایین‌دست، باید به‌طور ویژه در مصوبات ستاد مدیریت بحران قرار گیرد و این اقدامات با مشارکت فعال دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی با جدیت دنبال شود.

وی بر ضرورت ساخت کانال‌های هدایت آب‌های سطحی در حاشیه راه‌های مواصلاتی روستا‌های سعیدآباد و رباط سرخ تأکید کرد و افزود: باید با همکاری دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و راهداری، مسیر هدایت روان‌آب‌ها ساماندهی شود تا از تجمع آب در حاشیه جاده‌ها و آسیب به زیرساخت‌های راه‌ها جلوگیری شود.