به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی دراین آیین با گرامیداشت یاد شهدا و فرماندهان شهید، شهادت را جایگاهی برگزیده نزد خداوند دانست و افزود: شهدا در مسیر دفاع از آرمان‌ها و میهن و با خونشان ماندگارترین پیام‌ها را در تاریخ ثبت می‌کنند.

وی با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از مردم در جنگ اخیر، تصریح کرد: خون شهدا و فرماندهان، معادلات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیام ایستادگی و مقاومت را به جهان منتقل می‌کند.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنانش، حضور پیشمرگان مسلمان کرد و پاسداران را در مسیر دفاع از کشور، عامل تقویت وحدت و انسجام ملی دانست و اظهارداشت: این حضور و همدلی، پیام اتحاد ملت ایران را به جهان منتقل می‌کند.

ماموستا امامی، با اشاره به دستور فرمانده کل قوا به فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح در برابر تهدید‌های دشمن، دستیابی کشور به توان بازدارندگی را حاصل فداکاری دانشمندان و فرماندهان حوزه دفاعی و نظامی دانست.