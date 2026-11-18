به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، بر اساس اعلام هیأت بسکتبال استان، مهسا کرانی، زهرا بازوبندی، یگانه دشتکی، هانیه حسینی، فائزه خاوری، مریم بهمنی و مائده سفیدکار، هفت نماینده خراسان رضوی در این اردو هستند.

این اردوی شناسایی از یکم تا هفتم آذرماه در دو مرحله به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این اردو، ارزیابی توانمندی‌های فنی بازیکنان و شناسایی استعداد‌های برتر برای حضور در برنامه‌های آتی تیم ملی بسکتبال بانوان است.