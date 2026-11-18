به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله ملک حسینی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به اینکه روح نماز، انسان را از رذایل دور می‌سازد و موجب ترقی افکار وخصایل نیکو در انسان می‌شود گفت: اگر نماز از جامعه‌ای برچیده شود درآن جامعه آسیب‌ها و گرفتاری‌ها افزون‌تر می‌شود.

در این همایش از جمعی از کارکنان سپاه پاسداران استان که در برپایی و اقامه نماز در استان فعالیت بیشتری داشتند تجلیل شد.