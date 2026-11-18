به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است، با اصلاح ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

متن ماده به شرح ذیل است:

ماده‌واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری نهاد‌های مجری قانون مبارزه با فساد مشتمل بر یک مقدمه و (۲۳) ماده به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی تودیع نماید.

تبصره ۱- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

تبصره ۲- وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه مکلفند گزارش اجرای این قانون را که مشتمل بر میزان اجرای مفاد این معاهده توسط طرف‌های معاهده است، هر سال به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.