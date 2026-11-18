رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون در تصادفات رانندگی درون شهری استان ۱۳ عابر پیاده کشته و ۴۸۷ نفر مجروح شده‌اند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به سهم ۴۱ درصدی عابران پیاده از تصادفات درون شهری افزود: از ابتدای سال تاکنون در تصادفات رانندگی درون شهری استان ۱۳ عابر پیاده کشته و ۴۸۷ نفر مجروح شده‌اند.

سرهنگ خسروی افزود: از این میزان تصادف،۵۵ درصد در بیرجند بوقوع پیوسته است.

وی گفت: برابر بررسی انجام شده میزان رعایت حق تقدم عبور عابران از سوی رانندگان، در خراسان جنوبی پایین است و در خطوط عابر پیاده درصد کمی از رانندگان اجازه عبور به عابران می‌دهند، برخی نقاط شهری هم فاقد پیاده رو است و عابران مجبور به تردد در سطح معابر می‌شوند و از طرفی برخی گذرگاه‌های عابر پیاده نیازمند بازنگری برای ارتقاء ایمنی تردد عابران پیاده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی افزود: همانطور که رانندگان باید در گذرگاه‌های عابرپیاده حق تقدم عبور عابران را رعایت کنند، عابران هم باید از ورود ناگهانی به سطح معابر جدا خودداری و برای عبور از عرض خیابان حتما از گذرگاه‌های مشخص شده استفاده کنند.

سرهنگ خسروی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲عابر پیاده در تصادفات درون شهری خراسان جنوبی مقصر شناخته شده‌اند.