نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول 1405دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اعلام کرد: نتایج مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه azmoon.org قرار گرفت.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۳۰ آبان آغاز می‌شود و پذیرفته شدگان برای ثبت نام می‌توانند به سامانه جامع پذیرش به نشانی paziresh.iau.ir مراجعه کنند.