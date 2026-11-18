به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائنات گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، ۲۴۰ دانش‌آموز دختر از شهرستان قائنات در قالب ۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

سرهنگ فرحبخش ثانی افزود: این دانش‌آموزان از شهر‌های قاین، آرین‌شهر، خضری دشت بیاض، اسفدن، نیمبلوک و روستا‌های کرغند، آفریز، قومنجان، تیغاب و ... با همراهی مسئولان، راویان و روحانیون، عازم مناطق عملیاتی شلمچه، دهلاویه و سایر یادمان‌های دفاع مقدس شدند.