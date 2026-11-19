تفاهم‌نامه همکاری ثبت‌احوال و کانون پرورش فکری استان مرکزی با هدف ترویج فرهنگ هویت‌مداری و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نام‌ها امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف ترویج فرهنگ هویت‌مداری، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نام‌ها و تقویت پیوند نسل نو با ارزش‌های اصیل ایرانی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل ثبت‌احوال و اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی به امضا رسید.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان مرکزی در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله هویت‌بخشی به نسل کودک و نوجوان گفت: نام نیک و ریشه‌دار، نخستین و پایدارترین هدیه و نشانه‌ای است که هویت فردی و اجتماعی هر انسان را شکل می‌دهد. کانون پرورش فکری با بهره‌گیری از ابزار‌های اثرگذار هنری و فرهنگی همچون قصه‌گویی، نمایش، کارگاه‌های ادبی و فعالیت‌های خلاقانه، این آمادگی را دارد تا گنجینه ارزشمند نام‌های اصیل ایرانی و ریشه‌های عمیق فرهنگی آن را به شکلی جذاب و ماندگار به مخاطبان کودک و نوجوان منتقل کند.

منصوری افزود: این تفاهم‌نامه سرآغاز حرکتی نوین در راستای پیوند میان ادبیات، تاریخ و هویت ایرانی اسلامی است و امیدواریم با اجرای مشترک برنامه‌ها و نشست‌های تخصصی، گامی استوار در جهت تقویت خودباوری و هویت‌مندی کودکان و نوجوانان این دیار برداریم.

مجید طاعتی، مدیرکل ثبت‌احوال استان مرکزی، نیز با ابراز خرسندی از این همکاری مشترک، کانون پرورش فکری را نهادی مرجع، پویا و اثرگذار در حوزه فرهنگ و تربیت کودکان خواند و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تبیین ارزش‌های هویتی تأکید کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، مقرر شد موضوعاتی همچون معنا و ریشه نام‌ها، پیشینه تاریخی واژگان اصیل و اهمیت انتخاب آگاهانه نام، در قالب برنامه‌ها، مسابقات و کارگاه‌های تخصصی کانون برای گروه‌های سنی هدف اجرا شود.

در حاشیه این مراسم، مدیرکل ثبت‌احوال استان مرکزی و هیئت همراه از بخش‌های مختلف مرکز فرهنگی‌هنری شماره یک کانون اراک بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های کتابخانه‌ای و کارگاه‌های تخصصی مربیان کانون برای کودکان و نوجوانان قرار گرفتند.