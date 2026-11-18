

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: این سرشماری با مشارکت گسترده کارشناسان محیط زیست، محیط‌بانان و تعدادی از همیاران طبیعت در با هدف پایش وضعیت جمعیت پستانداران شاخص حیات وحش، ارزیابی شرایط زیستگاه‌ها و بررسی روند تغییرات جمعیتی حیات‌وحش، حال انجام است.

سعید دزفولی‌نژاد با اشاره به اهمیت اجرای منظم سرشماری حیات‌وحش تصریح کرد: آماربرداری و پایش مستمر گونه‌های جانوری، یکی از ابزار‌های مهم در ارزیابی وضعیت تنوع زیستی، شناسایی روند تغییرات جمعیت حیات‌وحش و سنجش شرایط زیستگاه‌ها به شمار می‌رود و اطلاعات حاصل از آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی و حفاظتی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: حضور و مشارکت کارشناسان، محیط‌بانان و همیاران طبیعت در این برنامه، علاوه بر افزایش ظرفیت اجرایی سرشماری، نقش مؤثری در تقویت همکاری‌های مردمی و ارتقای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان دارد.

دزفولی‌نژاد تأکید کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری و صیانت از زیستگاه‌های طبیعی، نیازمند پایش مستمر، برنامه‌ریزی علمی و مشارکت همگانی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در راستای حفظ تنوع زیستی و حراست از حیات‌وحش استان، این اقدامات را با جدیت دنبال می‌کند.