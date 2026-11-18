در پی حمله افراد مسلح ناشناس به نیرو‌های امنیتی پاکستان در شهر راولاکوت در کشمیر تحت کنترل این کشور، یک افسر ارشد نیرو‌های رنجرز جان باخت و چهار مهاجم نیز در جریان تبادل آتش با نیرو‌های امنیتی کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ این حادثه شامگاه روز سه‌شنبه در نزدیکی پایانه اتوبوسرانی «متیالمیرا» در شهر راولاکوت در ادامه تنش‌ها و حوادث امنیتی ماه‌های اخیر در این منطقه جایی که نیرو‌های امنیتی مشغول انجام وظیفه بودند، رخ داده است.

بر اساس گزارش پلیس کشمیر، افراد مسلح ناشناس به صورت ناگهانی به سوی نیرو‌های امنیتی تیراندازی کردند که در جریان آن معاون سرپرست نیرو‌های رنجرز جان باخت.

در واکنش به این حمله نیز نیرو‌های امنیتی چهار فرد مسلح را هدف قرار داده و به هلاکت رساندند.

پس از این حادثه، تدابیر امنیتی در شهر راولاکوت و مناطق اطراف آن تشدید شده و عملیات جست‌و‌جو و پاکسازی برای شناسایی افراد مسلح احتمالی و تامین امنیت منطقه ادامه دارد.

این حمله در شرایطی رخ داده است که راولاکوت طی ماه‌های گذشته شاهد تنش‌های امنیتی و درگیری میان نیرو‌های انتظامی و گروه‌های مسلح بوده است.

در ماه ژوئن ۲۰۲۶، اعتراضات گسترده در کشمیر تحت کنترل پاکستان که با فراخوان «کمیته مشترک اقدام مردمی» برگزار شد، در راولاکوت به درگیری‌های خونین انجامید و بنا بر گزارش رسانه‌های محلی دستکم ۱۱ نفر در این شهر کشته شدند.

در ماه ژوئیه نیز در جریان تلاش نیرو‌های امنیتی برای بازگشایی مسیر‌های مسدود شده و برقراری رفت‌وآمد، درگیری‌های مسلحانه دیگری در راولاکوت رخ داد که به کشته شدن یک نیروی رنجرز و زخمی شدن شماری از نیرو‌های پلیس و امنیتی منجر شد.

در اوت ۲۰۲۶ نیز پلیس کشمیر از حمله افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در حومه راولاکوت با سلاح‌های پیشرفته و نارنجک خبر داد که در جریان آن یک نیروی پلیس زخمی شد.

به گفته پلیس، در روز‌های پیش از آن نیز پنج نیروی امنیتی در حملات مسلحانه در اطراف این شهر زخمی شده بودند.

این حوادث در بستر تنش‌های سیاسی و اجتماعی ماه‌های اخیر در کشمیر تحت کنترل پاکستان رخ داده است، اعتراضات «کمیته مشترک اقدام مردمی» که از جمله با مطالباتی درباره اصلاح ساختار سیاسی منطقه، لغو ۱۲ کرسی اختصاص یافته به مهاجران کشمیر تحت کنترل هند در مجلس محلی و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی آغاز شده بود، در ماه ژوئن و ژوئیه به درگیری‌های خونین میان معترضان و نیرو‌های امنیتی انجامید.