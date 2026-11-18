سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، هوشمندسازی فرایند‌ها و تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات سازمان امور دانشجویان، بازوی رسمی پیشخوان خدمات هوشمند این سازمان در پیام‌رسان داخلی «بله» راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با راه‌اندازی بازوی رسمی سازمان امور دانشجویان در پیام‌رسان «بله»، دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر به خدمات این سازمان ، امکان استعلام مدارک تحصیلی و بررسی اصالت کد صحت، در بستری ساده و در دسترس برای متقاضیان فراهم شد.

این خدمت با هدف فراهم‌سازی دسترسی سریع‌تر، آسان‌تر و گسترده‌تر به خدمات استعلام مدارک تحصیلی و صحت‌سنجی مدارک، در اختیار دانشجویان، دانش‌آموختگان و سایر متقاضیان قرار گرفت .

با راه‌اندازی این بازو، متقاضیان علاوه بر سامانه ملی کد صحت به نشانی codesehat.ir، می‌توانند از طریق پیام‌رسان بله نیز نسبت به استعلام مدارک تحصیلی اقدام کنند. همچنین افرادی که برای مدارک تحصیلی خود کد صحت دریافت کرده‌اند، امکان بررسی اصالت و اعتبار کد صحت صادرشده را از طریق این خدمت خواهند داشت.

راه‌اندازی این بازو، گامی در مسیر گسترش خدمات هوشمند، افزایش سهولت دسترسی کاربران و بهره‌گیری از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی برای ارائه خدمات عمومی به شمار می‌رود و زمینه تعامل سریع‌تر و آسان‌تر مخاطبان با خدمات الکترونیکی سازمان امور دانشجویان را فراهم می‌کند.

متقاضیان برای استفاده از این خدمت می‌توانند از طریق این شناسه saorg۱۳۹۰bot@ در پیام‌رسان بله به بازوی رسمی پیشخوان خدمات سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند.

این خدمت در چارچوب رویکرد سازمان امور دانشجویان برای توسعه دولت الکترونیک، ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل فرایند‌های مرتبط با امور دانشجویان و دانش‌آموختگان ارائه شده است.