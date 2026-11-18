معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت:نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با پشتیبانی وزارت دفاع در برابر این قدرت نظامی ایستادگی کردند و به اذعان و اعتراف ناظران جهانی، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشتند.

ملت و نیروهای مسلح، محاسبات دشمن را به چالش کشیدند

ملت و نیروهای مسلح، محاسبات دشمن را به چالش کشیدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، درگذشت آیت‌الله سعید خراسانی، از مراجع عالی‌قدر، را تسلیت گفت.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف تبیین آخرین توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: این نشست‌ها با هدف ارائه و تبیین ظرفیت‌ها و دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری نیروهای مسلح، به‌ویژه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برگزار می‌شود. در این جلسه نیز سردار فلاحی و سردار نوررضا به ارائه توضیحات و تشریح بخشی از توانمندی‌های صنعت دفاعی کشور خواهند پرداخت.

میرتاج‌الدینی با اشاره به ملاحظات مربوط به انتشار اطلاعات دفاعی و نظامی افزود: با توجه به اینکه بخشی از اطلاعات و مباحث مطرح‌شده در این نشست دارای طبقه‌بندی و محرمانگی است، جلسه در دو بخش برگزار می‌شود.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: یکی از برنامه‌های مستمر این شورا، در کنار بزرگداشت مناسبت‌های تاریخی، مذهبی و انقلابی موسوم به ایام‌الله، برگزاری نشست‌های تخصصی و تبیینی است که با تأکید و توصیه نماینده ولی‌فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس این شورا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، دنبال می‌شود.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های تبیینی این شورا بیان کرد: تحلیل و تبیین پیام‌های مهم رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد. مجموعه این پیام‌ها و تحلیل‌های مرتبط با آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منتشر و پیوند آن‌ها برای جمعی از سخنرانان، کنشگران و فعالان میدان ارسال می‌شود. همچنین مجموعه این مطالب و تحلیل‌ها در قالب کتابی با عنوان «حکمرانی سوم» در دست تدوین است که به‌زودی منتشر خواهد شد.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه نشست حاضر نهمین نشست تخصصی جهاد تبیین است، گفت: در این دوره، مسئولان و متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تشریح دستاوردها و توانمندی‌های صنعت دفاعی کشور دعوت شده‌اند تا ابعاد مختلف پیشرفت‌های این حوزه و نقش آن در اقتدار ملی تبیین شود.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح و مجموعه وزارت دفاع در تأمین و تولید تجهیزات و تسلیحات نظامی کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح و وزارت دفاع در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و تهاجم مستقیم رژیم صهیونیستی با پشتیبانی استکبار جهانی به ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در دفاع از کشور ایفا کردند. ملت ایران نیز در بیش از ۱۸ ماه مواجهه با این شرایط، استقامت و مقاومت خود را به نمایش گذاشته است.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: وزارت دفاع شبانه‌روز برای تأمین، پشتیبانی و ارتقای تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح تلاش کرده است و هر میزان از این مجاهدت‌ها قدردانی کنیم، باز هم نمی‌توانیم حق تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان را به‌طور کامل ادا کنیم. ارزش و جایگاه این اقدامات در تاریخ کشور بیش از پیش آشکار خواهد شد و آیندگان به بزرگی کارهایی که در این مقطع انجام شده است، پی خواهند برد.

وی با اشاره به رویارویی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ارتش آمریکا تصریح کرد: در شرایطی که دولت آمریکا ارتش خود را قدرتمندترین ارتش جهان معرفی می‌کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با پشتیبانی وزارت دفاع در برابر این قدرت نظامی ایستادگی کردند و به اذعان و اعتراف ناظران جهانی، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشتند.

میرتاج‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود، ایمان به خدا و توکل بر قدرت لایزال الهی را نخستین مؤلفه قدرت ملت ایران دانست و گفت: انسجام و اتحاد حول محور ولایت و رهبری، دومین مؤلفه‌ای است که اقتدار ملی را به اوج خود رسانده است. حضور مردم در صحنه نیز سومین مؤلفه قدرت کشور به شمار می‌رود که جلوه‌های آن را می‌توان در اجتماعات شبانه و حضور گسترده مردمی، به‌ویژه پس از شهادت رهبر شهید، مشاهده کرد.

وی نیروهای مسلح را از دیگر ارکان و مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران برشمرد و اظهار کرد: نیروهای مسلح کشور، علاوه بر برخورداری از فرماندهی مقتدر، از طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی برخوردارند که در مواجهه با دشمنان، همواره شگفتی‌آفرین بوده و محاسبات آنان را با چالش مواجه کرده است.