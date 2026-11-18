به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد علینژاد با اعلام این خبر گفت: در این پرونده ۳ نفر متهم با اتهامات کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که منجر به طرح دعوی شکات و تشکیل پرونده کثیرالشاکی شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: متهمان در قالب شرکت تعاونی مسکن، زمین‌های شکات را با اقدام متقلبانه و فریب از دستشان خارج کرده بودند که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادسرا و صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ ادامه یافت و در نهایت حکم بدوی این پرونده صادر شد و با تجدیدنظرخواهی محکومان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان طرح و پس از رسیدگی، حکم قطعی این پرونده صادر شد.

علینژاد گفت: دادگاه تجدیدنظر استان علاوه بر محکومیت متهمان به حبس و جزای نقدی، آنها را به رد مال مورد کلاهبرداری (زمین‌های متعلق به شکات) در حق شکات پرونده محکوم کرد که حکم صادره فوراً به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.