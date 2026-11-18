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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بازگرداندن زمینهای ۴۵۰ نفر از پرسنل نیروی انتظامی با صدور حکم قطعی پرونده کثیرالشاکی ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد علینژاد با اعلام این خبر گفت: در این پرونده ۳ نفر متهم با اتهامات کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتهاند که منجر به طرح دعوی شکات و تشکیل پرونده کثیرالشاکی شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: متهمان در قالب شرکت تعاونی مسکن، زمینهای شکات را با اقدام متقلبانه و فریب از دستشان خارج کرده بودند که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادسرا و صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ ادامه یافت و در نهایت حکم بدوی این پرونده صادر شد و با تجدیدنظرخواهی محکومان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان طرح و پس از رسیدگی، حکم قطعی این پرونده صادر شد.
علینژاد گفت: دادگاه تجدیدنظر استان علاوه بر محکومیت متهمان به حبس و جزای نقدی، آنها را به رد مال مورد کلاهبرداری (زمینهای متعلق به شکات) در حق شکات پرونده محکوم کرد که حکم صادره فوراً به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.