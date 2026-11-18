مستند‌های «نیمکت خالی» روایت شهادت ۱۱ عضو یک خانواده در جنگ رمضان، «بچه‌های سرچشمه» با روایت زندگی و میراث شهید حسن تهرانی مقدم، «سرزمین اقوام» با معرفی روستای دویدخ از توابع شهرستان راز و جرگلان در خراسان شمالی و فیلم سینمایی «کودک ۵۰ ساله»، روایتی از پیامد‌های سبک زندگی نادرست، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «نیمکت خالی» با محوریت روایت زندگی و شهادت ۱۱ عضو یک خانواده، امشب ساعت ۱۹:۴۵ از شبکه آموزش پخش می شود.

این مستند به کارگردانی محسن اردستانی رستمی و تهیه‌کنندگی شهرام ناصری روایتی از شهادت ۱۱ عضو یک خانواده در جنگ رمضان است.

اعضای این خانواده در حمله هجدهم فروردین‌ ۱۴۰۵ دشمن به شهریار که با هدف ترور یکی از نیرو‌های هوافضا انجام شد، به شهادت رسیدند.

«نیمکت خالی» با محوریت روایت زندگی نازنین زهرا ثاقب دختر ۱۳ ساله این خانواده، به سراغ خاطرات اقوام و همکلاسی‌های او رفته است، دختری که از پیکرش اثری باقی نمانده و حالا تنها خاطراتش در ذهن و دل نزدیکانش زنده مانده است.

مستند «بچه‌های سرچشمه» با محوریت زندگی، زمانه و ثمرات تلاش‌های شهید حسن تهرانی مقدم، بنیان‌گذار صنعت موشک‌های بالستیک کشور، جمعه ۲۹ آبان ساعت ۱۹:۴۵ از شبکه آموزش پخش می شود.

مستند «بچه‌های سرچشمه» به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا و کارگردانی بنیامین سربندی، روایتی از زندگی و زمانه شهید حسن تهرانی مقدم و تلاش‌های او در مسیر شکل‌گیری و توسعه صنعت موشکی کشور است.

این مستند با پرداختن به ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های شهید تهرانی مقدم، به ثمرات تلاش‌های او در پایه‌گذاری صنعت موشک‌های بالستیک ایران می‌پردازد.

مستند «سرزمین اقوام» به نویسندگی و کارگردانی محمد عبدالهی، تولید صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی، در ادامه ویژه‌برنامه‌های رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران»، امروز از شبکه دو پخش می‌شود. این قسمت دوربین خود را به روستای «دویدخ» می‌برد، روستایی با پیشینه‌ای طولانی در تولید صنایع دستی که فرش دوروی ابریشم آن شهرتی جهانی دارد.

روستای دویدخ از توابع شهرستان راز و جرگلان در خراسان شمالی به علت برخورداری از ظرفیت‌های بسیار بالا و البته خاص در زمینه پرورش اسب اصیل ترکمن، بافت فرش ابریشم، پوشش محلی، اماکن طبیعی بکر و تفریحی و گورستان‌های تاریخی، گردشگران را به سوی خود فرا می‌خواند.

روستای دویدخ نیز با وجود سابقه طولانی در تولید صنایع دستی، از جمله فرش دوروی ابریشم که در این زمینه شهرت جهانی دارد، به یکی از جذابیت‌های گردشگری این منطقه تبدیل شده است.

مستند «سرزمین اقوام» به نویسندگی و کارگردانی محمد عبدالهی و تولید صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی، ساعت ۱۴ پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «کودک ۵۰ ساله» به کارگردانی عباس شوقی، با روایتی درباره تأثیر تغذیه نامناسب، مصرف دارو‌های نیروزا و بی‌توجهی به توصیه‌های خانواده و مربیان، امروز ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره «پژمان»، نوجوانی سر به هواست که توصیه‌های پدر و مادر، مدیر و معلمانش تأثیری در تغییر رفتار او ندارد. او بیشتر اوقات از غذا‌های آماده و فست‌فود، چیپس و پفک، تنقلات و نوشابه استفاده می‌کند و در رؤیای قوی شدن، تصمیم می‌گیرد دارو‌های نیروزا مصرف کند.

پژمان در پی مصرف این دارو‌ها و ادامه رژیم غذایی نامناسب، در دوران نوجوانی دچار سکته قلبی و مغزی شده و به کما می‌رود. در این زمان، مردی میانسال که در واقع پژمان در سال‌های آینده است، در رؤیای او ظاهر می‌شود و آینده نامطلوبی را که در نتیجه رفتار‌های نادرستش در انتظار اوست، نشان می‌دهد.

پژمان با مشاهده سرنوشت خود در آینده، از رفتارهایش پشیمان می‌شود و درصدد تغییر مسیر زندگی خود برمی‌آید.

مهدی صبایی، مجید مشیری، شهرام عبدلی، ساغر عزیزی، بهار محمدپور و مهدی فقیه از بازیگران فیلم تلویزیونی «کودک ۵۰ ساله» هستند.