مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی درباره ممنوع بودن خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بابک نجفیان با استناد به ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهای مصوب سال جاری و سایر قوانین مرتبط و حاکم بر طرح نهضت ملی مسکن افزود: ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌های مربوط به تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز طرح‌های حمایتی تامین مسکن تا زمان تحویل قطعی واحد به متقاضی کاملا ممنوع است.

وی اظهار کرد: پیرو گزارش‌های واصله از بازرسی‌های میدانی انجام شده در شهر جدید سهند و شهر‌های تابعه، برخی افراد سودجو تحت عنوان خرید و فروش امتیاز واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن اقدام به اخلال در بازار مسکن می‌کنند.

نجفیان از مردم و دارندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن خواست، تا قبل از تحویل سند قطعی واحد‌های خود از خرید و فروش امتیاز مسکن خود تحت هر شرایطی خودداری کنند.

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در بخش مسکن در سه حوزه مسکن حمایتی شهری، خودمالک و بازآفرینی فعالیت می‌کند که در این حوزه‌ها ۱۰۲ هزار و ۶۷۶ واحد مسکن در قالب برنامه مصوب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است.

از مجموع ۳۰۲ هزار و ۵۶۴ متقاضی نهضت ملی مسکن در استان، ۴۰ هزار و ۸۳۱ متقاضی مسکن ملی واجد شرایط شناخته شده‌اند.

وضعیت ۹۷ درصد متقاضیان معادل ۲۹۳ هزار و ۴۰۹ نفر تعیین تکلیف شده، وضعیت بیش از ۸۲ درصد معادل ۴۲ هزار و ۶ متقاضی تایید نهایی شده و برای بیش از ۷۳ درصد معادل ۳۰ هزار و ۷۴۰ متقاضی طرح تخصیص یافته است.