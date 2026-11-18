مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان کرمانشاه از قطع گاز ۱۱۷ اداره به دلیل رعایت نکردن ضوابط مصرف خبر داد و گفت: مدیریت ناترازی گاز نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمد جامه‌شورانی در دومین نشست قرارگاه انرژی استان کرمانشاه گفت: بیشترین همکاری با شرکت گاز استان در این زمینه از سوی سپاه و بسیج انجام گرفته است.

وی با انتقاد از همکاری نکردن برخی نهاد‌های دولتی افزود: متأسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی هنوز اهمیت موضوع ناترازی گاز را به‌خوبی درک نکرده‌اند و همکاری لازم را ندارند؛ در حالی که بدون همراهی همه مجموعه‌ها، حل این مشکل امکان‌پذیر نیست.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت نگاه ملی به موضوع تأمین انرژی گفت: محدودیت مصرف گاز بر اساس اعلام دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعمال می‌شود و برای صنایع نیز سوخت جایگزین در نظر گرفته شده است، اما برخی واحد‌های صنعتی همچنان بر مصرف گاز اصرار دارند که این موضوع قابل پذیرش نیست.

جامه‌شورانی خاطرنشان کرد: اگر در بخش خانگی ۱۵ درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد، امکان اختصاص گاز بیشتری به بخش صنعت فراهم می‌شود و می‌توان از این طریق به حفظ تولید و اشتغال کمک کرد.

وی با اشاره به نتایج پایش مصرف گاز در ادارات استان افزود: تا ۲۴ آبان امسال ۸۶۵ مورد پایش دمای ادارات و سازمان‌های مختلف در سطح استان انجام شده که در پی آن گاز ۱۱۷ مورد قطع شده است؛ البته در اجرای این برنامه با مقاومت و فشار‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها نیز مواجه بوده‌ایم.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه کاهش دما به‌طور طبیعی مصرف گاز را افزایش می‌دهد، از مردم و دستگاه‌های اجرایی خواست همکاری بیشتری در رعایت الگوی مصرف داشته باشند.

جامه‌شورانی همچنین نسبت به استفاده برخی ادارات از وسایل برقی برای تأمین گرمایش پس از خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی گازی هشدار داد و گفت: این اقدام می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کند و لازم است دستگاه‌ها از جابه‌جایی مصرف از یک حامل انرژی به حامل دیگر خودداری کنند.

به گفته وی ۸۶۵ مورد پایش دمای ادارات و سازمان‌های استان تا ۲۴ آبان امسال انجام شده است.