برگزیدگان بیست و چهارمین دوره جایزه قلم زرین، در بخش‌های شعر و داستان بزرگسال، شعر و داستان کودک و نوجوان، نقد و پژوهش ادبی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم، از برگزیدگان بیست‌وچهارمین دوره جشنواره قلم زرین معرفی و از آثار شاخص و ارزشمند ادبی سال قدردانی شد.

این جشنواره با هدف پاسداشت آفرینندگان آثار ارزشمند ادبی، ارج نهادن به تلاش نویسندگان و پژوهشگران و معرفی آثار برگزیده سال در سه حوزه شعر، رمان و پژوهش ادبی، برگزار شد.

قلم زرین، اولین جشنواره ادبی سالیانه ایران است که در مجموعه‌ای مشتمل بر حدود ۲۰۰ نویسنده شاعر و پژوهشگر، حمایت می‌شود.

این جشنواره با تاکید بر ستون‌های ادبیات فارسی که شعر و داستان و پژوهش‌های ادبی است، سراغ زیرساخت‌های ادبیات معاصر رفته و تلاش دارد با پرداختن به بنیان‌ها و ریشه‌های درخت ادبیات، در مسیری حرکت کند که شاهد شکوفایی شاخ و برگ سرشار از طراوت و معرفت و ارجمندی آن باشیم.

آیین پایانی این جشنواره همزمان با روز ملی قلم برگزار می‌شود. نخستین دوره جایزه ادبی قلم زرین در ۱۴ تیر ۱۳۸۱ برگزار شد. دوره پنجم و ششم این جایزه ادبی با یکدیگر و در سال ۱۳۸۷ برگزار شد.طبق روال هر ساله، قرار بود اختتامیه بیست‌وچهارمین جشنواره قلم زرین در چهاردهم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شود، اما مصادف شدن این تاریخ با روز تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، برگزاری آن را به تعویق انداخت.

انجمن قلم ایران با مغتنم شمردن فرصت هفته کتاب سی‌وچهارم، این مراسم را در ایام هفته کتاب و روزهای پایانی آبان‌ ۱۴۰۵ در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار کرده است.

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