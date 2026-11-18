به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نخستین روز از اجرای نمایش‌های بخش «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، با حضور ۷ گروه نمایشی و همراهی علاقه‌مندان در محوطه تئاتر شهر، میدان انقلاب و میدان ولی‌عصر (عج) برگزار شد.



هنرمندان در نخستین روز جشنواره، فریاد مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان مدرسه «شجره طیبه میناب» را در قلب تئاتر پایتخت طنین‌انداز کردند تا بار دیگر ثابت کنند فاجعه شهادت فرزندان ایران توسط دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی، هیچ‌گاه از ذهن و یاد جامعه هنری و مردم این مرزوبوم پاک نخواهد شد.



دو نمایش «کوچک‌تر از نخل به بلندای آسمان» به نویسندگی و کارگردانی ایوب رحیمی و «نذر ناتمام» به نویسندگی حبیب‌الله ناصری و کارگردانی میران سلمانی، از شهرستان میناب در استان هرمزگان با پرداختن به معلمان و کودکان شهید میناب، تلاش کردند تا بخشی از واقعیت و حال‌وهوایی را که مردم این شهر در روز نهم اسفند از نزدیک لمس کردند، به نمایش بگذارند.



نمایش «نازپری» نوشته آرزو بهرامی و به کارگردانی فروزان حسینی، دیگر اثر بخش مسابقه در روز گذشته بود که از شهرری تهران اجرا شد و روایتگر کودکی و آرزوهای ازدست‌رفته یکی از شهدای کوچک مدرسه شجره طیبه میناب بود.در این روز، نمایش «من متولد شدم» به نویسندگی بهمن صادق‌حسنی و کارگردانی رضا مجاوری از لاهیجان، به‌عنوان یکی از تولیدات کارگاه‌های «افق مقاومت»، میزبان علاقه‌مندان به نمایش خیابانی شد.



گفتنی است نمایش «نذر ناتمام» نیز ازجمله تولیدات کارگاه‌های «افق مقاومت» است که در بخش مسابقه حضور دارد.



نمایش‌های «نسخه‌خوان» به نویسندگی و کارگردانی مجید خسروان، «ساعت ملاقات» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی وکیلیان و «گرگ و میش» به نویسندگی و کارگردانی بیژن مرادی نیز از آثار بخش مهمان جشنواره بودند.



هنرمندان نمایش خیابانی در این روز تلاش کردند تا از زاویه نگاه خلاقانه خود، روایتگر شهادت، مقاومت و ایستادگی کودکان، زنان و مردان ایران‌زمین، به‌ویژه در جنگ‌های دوازده‌روزه و رمضان باشند و با پرداختن به سوژه‌های تازه از دل اتفاقات اجتماعی و بحران‌های سیاسی، مخاطبان را با خود همراه کنند.



از دیگر برنامه‌های شب گذشته بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، اجرای نمایش‌های خیابانی «کوچک‌تر از نخل به بلندای آسمان» به نویسندگی و کارگردانی ایوب رحیمی از میناب و «سنگ» به نویسندگی و کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه، در قالب عنوان «تئاتر در میدان» بود که با اجرا در تجمعات مردمی میدان‌های انقلاب اسلامی و حضرت ولی‌عصر (عج)، با استقبال مردم همراه شد.



بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.