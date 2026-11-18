با آغاز طرح کارآمدسازی زنجیره گندم و نان همزمان با ۱۰ استان دیگر در استان اردبیل، زنجیره تامین این اقلام سبد غذایی خانوار در اردبیل، دقیق پایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل تامین آرد و کالاهای اساسی مورد نیاز را از اولویت‌های دولت دانست و بر ضرورت پایش دقیق زنجیره تامین و نظارت بر کیفیت نان تاکید کرد و گفت: طرح کارآمدسازی زنجیره گندم و نان برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد دولتی و رصد و ساماندهی کارت‌های پرتراکنش در خرید نان اجرا می‌شود.

آرام حلیم در بازدید از تعدادی نانوایی‌ و مراکز توزیع کالاهای اساسی شهرستان نمین با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر فرآیند تولید و توزیع افزود: گازرسانی به نانوایی‌ها و مدیریت مصرف آرد باید به‌گونه‌ای پایش شود که تولید نان با رعایت استانداردهای سلامت، بدون اختلال و با کیفیت مطلوب انجام شود.

وی با بیان اینکه دریافت آرد حق عموم مردم است، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای رفع مشکلات حوزه آرد و نان و تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه کوتاهی در زنجیره تامین را خواستار شد.