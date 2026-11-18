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با آغاز طرح کارآمدسازی زنجیره گندم و نان همزمان با ۱۰ استان دیگر در استان اردبیل، زنجیره تامین این اقلام سبد غذایی خانوار در اردبیل، دقیق پایش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل تامین آرد و کالاهای اساسی مورد نیاز را از اولویتهای دولت دانست و بر ضرورت پایش دقیق زنجیره تامین و نظارت بر کیفیت نان تاکید کرد و گفت: طرح کارآمدسازی زنجیره گندم و نان برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد دولتی و رصد و ساماندهی کارتهای پرتراکنش در خرید نان اجرا میشود.