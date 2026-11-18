فرمانده کل ارتش گفت: یگان های عمل کننده نیروهای مسلح لحظه به لحظه آمادگی ها را ارتقا میدهند و پاسخ ما به خطای دشمن و حامیانش کوبنده‌تر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده کل ارتش در حاشیه بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم ضمن قدردانی از مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت طی سخنانی اظهار داشت: بنیاد اقدامات ارزشمندی برای ثبت، ضبط، حفظ و قابل استفاده شدن اسناد و مدارک مربوط به دفاع مقدس اول، دوم و سوم انجام داده است؛ مستندات جنگ‌های اخیر در این نمایشگاه به‌خوبی به نمایش گذاشته شده است، حقیقتاً دستاورد این نمایشگاه بسیار ارزشمند است و همه بخش‌های آن قابل استفاده بود.

سرلشکر حاتمی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه گفت: مردم عزیز ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی هر بار که با تهاجم دشمن مواجه شدند، با قوت و ایستادگی با آن برخورد کردند و توانستند هر بار دشمن را ناکام بگذارند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که در شعار بارها گفته‌اند، در عمل نیز همین کار را انجام دادند و به‌عنوان فدایی ملت، در هر سه دفاع مقدس، پایبند به دفاع از مردم عزیزمان بوده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز هم با توجه به شرایطی که در آن هستیم و دشمن در حال آماده‌سازی نیروهای خود است و ناو هواپیمابر جدیدی را وارد منطقه کرده است، ما با هوشیاری و دقت حرکات دشمن را رصد می‌کنیم و لحظه‌ای را برای آمادگی از دست نمی‌دهیم. در همه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از زمینی، دریایی، پدافند و هوایی، همگی با دقت ضمن رصد دشمن، آمادگی‌هایشان را لحظه‌به‌لحظه ارتقا می‌دهند.

سرلشکر حاتمی خاطرنشان کرد: با توجه به اوامری که فرماندهی معظم کل قوا به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ابلاغ کردند، امروز این آمادگی کسب شده که اگر دشمن اشتباه کند و کاری را که یک بار انجام داد و خودش را در مخمصه قرار داد و به استیصال امروز دچار شده است، تکرار کند، بدون تردید کوبنده‌تر، شدیدتر و بدون محدودیت جغرافیایی با دشمن و با حامیان آن برخورد خواهد شد.

فرمانده کل ارتش گفت: امیدواریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی نشود، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، درسی خواهد گرفت که عبرت همگان خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: هر کسی بخواهد نگاهی به کشورمان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بکند، این عبرت را بگیرد که نباید چنین اشتباهی را در مورد ملت بزرگی که یک بال آن در فرهنگ عاشورا پرورش پیدا کرده و بال دیگر آن عقبه بزرگ هشت‌هزارساله است و همواره متمدن بوده و همواره فدایی وطن و کشور خودش بوده، مرتکب شود.