به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیم‌ها در ۴ دسته تقسیم بندی شده‌اند. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

گروه یک:

تیم‌های فرانسه با ۱۳ و بلژیک با ۱۲ امتیاز اول و دوم شدند و به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. تیم ایتالیا با ۱۰ امتیاز شوم شد و تیم ترکیه بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به دسته دوم رفت.

گروه دو:

نتایج دوشنبه ۲۵ آبان:

آلمان ۵ - ۰ هلند در برلین

یونان ۱ - ۰ صربستان در وولوس

تیم‌های آلمان و هلند با ۱۱ امتیاز و به علت نتایج رودررو اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم یونان با ۱۱ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم شد و به پلی آف سقوط به دسته دوم رفت.

گروه سه:

تیم‌های انگلیس و اسپانیا با ۱۵ امتیاز اول و دوم شدند به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم کرواسی با ۶ امتیاز سوم شد و به پلی آف سقوط رفت و تیم چک بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت و به دسته دوم سقوط کرد.

گروه چهار:

نتایج سه شنبه ۲۶ آبان:

دانمارک ۲ - ۳ نروژ در کپنهاگ



برای دانمارک راسموس هویلوند در دقیقه ۱۱ و پیل امیر هویبرگ ۱۴ - پنالتی گلزنی کردند و گل‌های تیم نروژ را ارلینگ هالند در دقایق ۳۷ و ۶ + ۹۰ - پنالتی و مارتین اودگارد ۸۳ به ثمر رساندند.

ولز ۲ - ۳ پرتغال (گل‌های پرتغال: برونو فرناندش در دقیقه ۱۱، پدرو نتو ۴۳ و کارلوس فوربس ۷۰) در کاردیف



تیم‌های پرتغال با ۱۵ و نروژ با ۹ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های دانمارک با ۹ و ولز با ۳ در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند و به پلی آف سقوط به دسته دوم رفتند.



دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

گروه یک:

نتایج دوشنبه ۲۵ آبان:

مقدونیه شمالی ۰ - ۳ اسلوونی در اسکوپیه

سوئیس ۴ - ۰ اسکاتلند در سن گالن

تیم سوئیس با ۱۶ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد. تیم اسلوونی با ۱۱ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت و تیم اسکاتلند با ۷ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم شد و به پلی آف سقوط می‌رود.

گروه دو:

نتایج سه شنبه ۲۶ آبان:

مجارستان ۱ - ۱ ایرلندشمالی در بوداپست

اوکراین ۱ - ۰ گرجستان در کوشیچ اسلواکی

تیم اوکراین به علت جنگ این کشور با روسیه از میزبانی رقابت‌های بین المللی محروم است.

تیم‌های ایرلندشمالی با ۱۲ صدرنشین شد و به دسته اول صعود کرد. تیم مجارستان با ۱۱ در رده دوم قرار گرفت و راهی پلی آف صعود می‌شود. تیم اوکراین با ۷ امتیاز شد و تیم گرجستان با ۲ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به پلی آف سقوط رفت.

گروه سه:

نتایج سه شنبه ۲۶ آبان:

ایرلند ۳ - ۰ کوزوو در دوبلین

تیم اتریش با ۱۲ امتیاز در صدر است و به دسته اول صعود کرد. تیم ایرلند با ۸ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به پلی آف صعود رفت و تیم کوزوو با ۶ امتیاز سوم شد.

گروه چهار:

نتایج سه شنبه ۲۶ آبان:

بوسنی و هرزگوین ۲ - ۱ رومانی در ژنیتسا

لهستان ۱ - ۱ سوئد در فروکلاف



تیم سوئد با ۱۴ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد و تیم بوسنی و هرزگوین با ۱۱ امتیاز در رده دوم قرار دارد و در پلی آف صعود شرکت خواهد کرد. تیم لهستان با ۵ امتیاز سوم شد و تیم رومانی با ۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به پلی آف سقوط به دسته سوم رفت.



دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

گروه یک:

تیم آلبانی با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و به دسته دوم صعود کرد. تیم بلاروس با ۱۰ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت. تیم‌های فنلاند با ۱۰ و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم شدند.

تیم بلاروس به علت مشارکت این کشور در بحران اوکراین از میزبانی مسابقات محروم بود و مسابقات خانگی این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار شد.

گروه دو:

تیم مونته نگرو با ۱۶ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم قبرس با ۸ امتیاز در رده دوم جای دارد و به پلی آف صعود می‌رود. تیم‌های ارمنستان با ۶ و لتونی با ۲ امتیاز سوم و چهارم شدند.

گروه سه:

نتایج دوشنبه ۲۵ آبان:

فارو ۱ - ۰ مولداوی در تورشاون

قزاقستان ۲ - ۲ اسلواکی در آستانه

تیم اسلواکی با ۱۲ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم جزایر فارو با ۸ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت. تیم مولداوی با ۷ و قزاقستان با ۳ امتیاز سوم و چهارم شدند.

گروه چهار:

نتایج دوشنبه ۲۵ آبان:

استونی ۲ - ۱ بلغارستان در تالین

ایسلند ۳ - ۰ لوکزامبورگ در ریکیاویک

تیم ایسلند با ۱۴ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد و تیم استونی با ۱۲ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت. تیم‌های بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز سوم و چهارم شدند.



دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

گروه یک:

نتیجه دوشنبه ۲۵ آبان:

جبل الطارق ۱ - ۱ مالت در جبل الطارق

تیم آندورا استراحت کرد.

تیم‌های مالت با ۸، آندورا با ۴ و جبل الطارق با ۳ امتیاز اول تا سوم شدند و صعود کردند.

گروه دو:

نتیجه دوشنبه ۲۵ آبان:

لیتوانی ۲ - ۱ لیختن اشتاین در کائوناس

تیم جمهوری آذربایجان استراحت کرد.

تیم‌های جمهوری آذربایجان با ۸، لیتوانی با ۷ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم شدند و صعود کردند.

در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.



در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.

در جدول گلزنان لیگ ملت‌های اروپا، هری کین مهاجم گلزن تیم انگلیس با ۸ گل در صدر است و ارلینگ هالند از نروژ، تروی پروت از ایرلند، آندری گویانسن از ایسلند و ویکتور گوکرش مهاجم تیم سوئد با ۶ گل دوم مشترک و فرانچسکو اسپوزیتو از ایتالیا، راسموس هویلوند از دانمارک، یول پوهیانپالو و لئو والتا از فنلاند، نیکولا کرستوویچ از مونته نگرو و مایکل اولیس مهاجم تیم فرانسه با ۵ گل ششم مشترک هستند.