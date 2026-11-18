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هفته ششم پنجمین دوره لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیمها در ۴ دسته تقسیم بندی شدهاند. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
گروه یک:
تیمهای فرانسه با ۱۳ و بلژیک با ۱۲ امتیاز اول و دوم شدند و به دور یک چهارم نهایی راه یافتند. تیم ایتالیا با ۱۰ امتیاز شوم شد و تیم ترکیه بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به دسته دوم رفت.
گروه دو:
نتایج دوشنبه ۲۵ آبان:
آلمان ۵ - ۰ هلند در برلین
یونان ۱ - ۰ صربستان در وولوس
تیمهای آلمان و هلند با ۱۱ امتیاز و به علت نتایج رودررو اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم یونان با ۱۱ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم شد و به پلی آف سقوط به دسته دوم رفت.
گروه سه:
تیمهای انگلیس و اسپانیا با ۱۵ امتیاز اول و دوم شدند به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم کرواسی با ۶ امتیاز سوم شد و به پلی آف سقوط رفت و تیم چک بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت و به دسته دوم سقوط کرد.
گروه چهار:
نتایج سه شنبه ۲۶ آبان:
دانمارک ۲ - ۳ نروژ در کپنهاگ
برای دانمارک راسموس هویلوند در دقیقه ۱۱ و پیل امیر هویبرگ ۱۴ - پنالتی گلزنی کردند و گلهای تیم نروژ را ارلینگ هالند در دقایق ۳۷ و ۶ + ۹۰ - پنالتی و مارتین اودگارد ۸۳ به ثمر رساندند.
ولز ۲ - ۳ پرتغال (گلهای پرتغال: برونو فرناندش در دقیقه ۱۱، پدرو نتو ۴۳ و کارلوس فوربس ۷۰) در کاردیف
تیمهای پرتغال با ۱۵ و نروژ با ۹ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای دانمارک با ۹ و ولز با ۳ در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند و به پلی آف سقوط به دسته دوم رفتند.
دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
گروه یک:
نتایج دوشنبه ۲۵ آبان:
مقدونیه شمالی ۰ - ۳ اسلوونی در اسکوپیه
سوئیس ۴ - ۰ اسکاتلند در سن گالن
تیم سوئیس با ۱۶ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد. تیم اسلوونی با ۱۱ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت و تیم اسکاتلند با ۷ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم شد و به پلی آف سقوط میرود.
گروه دو:
نتایج سه شنبه ۲۶ آبان:
مجارستان ۱ - ۱ ایرلندشمالی در بوداپست
اوکراین ۱ - ۰ گرجستان در کوشیچ اسلواکی
تیم اوکراین به علت جنگ این کشور با روسیه از میزبانی رقابتهای بین المللی محروم است.
تیمهای ایرلندشمالی با ۱۲ صدرنشین شد و به دسته اول صعود کرد. تیم مجارستان با ۱۱ در رده دوم قرار گرفت و راهی پلی آف صعود میشود. تیم اوکراین با ۷ امتیاز شد و تیم گرجستان با ۲ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به پلی آف سقوط رفت.
گروه سه:
نتایج سه شنبه ۲۶ آبان:
ایرلند ۳ - ۰ کوزوو در دوبلین
تیم اتریش با ۱۲ امتیاز در صدر است و به دسته اول صعود کرد. تیم ایرلند با ۸ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به پلی آف صعود رفت و تیم کوزوو با ۶ امتیاز سوم شد.
گروه چهار:
نتایج سه شنبه ۲۶ آبان:
بوسنی و هرزگوین ۲ - ۱ رومانی در ژنیتسا
لهستان ۱ - ۱ سوئد در فروکلاف
تیم سوئد با ۱۴ امتیاز صدرنشین است و به دسته اول صعود کرد و تیم بوسنی و هرزگوین با ۱۱ امتیاز در رده دوم قرار دارد و در پلی آف صعود شرکت خواهد کرد. تیم لهستان با ۵ امتیاز سوم شد و تیم رومانی با ۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و به پلی آف سقوط به دسته سوم رفت.
دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
گروه یک:
تیم آلبانی با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و به دسته دوم صعود کرد. تیم بلاروس با ۱۰ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت. تیمهای فنلاند با ۱۰ و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم شدند.
تیم بلاروس به علت مشارکت این کشور در بحران اوکراین از میزبانی مسابقات محروم بود و مسابقات خانگی این تیم بدون حضور تماشاگر برگزار شد.
گروه دو:
تیم مونته نگرو با ۱۶ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم قبرس با ۸ امتیاز در رده دوم جای دارد و به پلی آف صعود میرود. تیمهای ارمنستان با ۶ و لتونی با ۲ امتیاز سوم و چهارم شدند.
گروه سه:
نتایج دوشنبه ۲۵ آبان:
فارو ۱ - ۰ مولداوی در تورشاون
قزاقستان ۲ - ۲ اسلواکی در آستانه
تیم اسلواکی با ۱۲ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد. تیم جزایر فارو با ۸ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت. تیم مولداوی با ۷ و قزاقستان با ۳ امتیاز سوم و چهارم شدند.
گروه چهار:
نتایج دوشنبه ۲۵ آبان:
استونی ۲ - ۱ بلغارستان در تالین
ایسلند ۳ - ۰ لوکزامبورگ در ریکیاویک
تیم ایسلند با ۱۴ امتیاز در صدر است و به دسته دوم صعود کرد و تیم استونی با ۱۲ امتیاز دوم شد و به پلی آف صعود رفت. تیمهای بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز سوم و چهارم شدند.
دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
گروه یک:
نتیجه دوشنبه ۲۵ آبان:
جبل الطارق ۱ - ۱ مالت در جبل الطارق
تیم آندورا استراحت کرد.
تیمهای مالت با ۸، آندورا با ۴ و جبل الطارق با ۳ امتیاز اول تا سوم شدند و صعود کردند.
گروه دو:
نتیجه دوشنبه ۲۵ آبان:
لیتوانی ۲ - ۱ لیختن اشتاین در کائوناس
تیم جمهوری آذربایجان استراحت کرد.
تیمهای جمهوری آذربایجان با ۸، لیتوانی با ۷ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم شدند و صعود کردند.
در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.
در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.
در جدول گلزنان لیگ ملتهای اروپا، هری کین مهاجم گلزن تیم انگلیس با ۸ گل در صدر است و ارلینگ هالند از نروژ، تروی پروت از ایرلند، آندری گویانسن از ایسلند و ویکتور گوکرش مهاجم تیم سوئد با ۶ گل دوم مشترک و فرانچسکو اسپوزیتو از ایتالیا، راسموس هویلوند از دانمارک، یول پوهیانپالو و لئو والتا از فنلاند، نیکولا کرستوویچ از مونته نگرو و مایکل اولیس مهاجم تیم فرانسه با ۵ گل ششم مشترک هستند.