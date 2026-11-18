به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ صادق عرفانی‌مقام با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج؛ جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» افزود: این شعار بیانگر دو مؤلفه اساسی در هویت بسیج، یعنی روحیه ایثار و فداکاری در مسیر دفاع از ایران و اسلام و همچنین حمایت از آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان در سراسر جهان است.

وی با اشاره به برخی ازبرنامه‌های شاخص هفته بسیج گفت: حضور بسیجیان در قالب حلقات صالحین در نماز جمعه، برگزاری مراسم تجمع بسیجیان و سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه از جمله برنامه‌های روزهای آغازین این هفته است.

عرفانی‌مقام افزود: غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در مرکز شهرستان، دهستان‌ها و روستاهای مختلف نیز از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تجمعات شبانه بسیجیان با محوریت اقشار مختلف نیز در طول هفته بسیج پیش‌بینی شده است تا گروه‌های مختلف مردمی در برنامه‌های این هفته مشارکت داشته باشند.

عرفانی‌مقام با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور اظهار کرد: برگزاری اردوهای پیشرفت علمی و صنعتی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است که طی آن بسیجیان از صنایع و مجموعه‌های تولیدی فعال در سطح شهرستان بازدید خواهند کرد.

عرفانی‌مقام با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور اظهار کرد: برگزاری یادواره ۳۶۶ شهید شهرستان گچساران از برنامه‌های محوری هفته بسیج است که پیش‌بینی شده در یکی از روزهای این هفته و احتمالاً در جوار گلزار مطهر شهدا برگزار شود.