به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی درآیین تجلیل و تکریم پیشمرگان مسلمان کرد در مهاباد، با اشاره به پیشینه مجاهدت‌های مردم کردستان در دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور، بر ضرورت ثبت و روایت این حماسه‌ها تأکید کرد.

سردار محمدحسین رجبی افزود: شهید باکری هم پیش از حضور در جبهه‌های جنوب، دراین منطقه مجاهدت کرده بود و در دوران هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان و مردم این خطه در پشتیبانی از جبهه‌های جنوب، غرب و شمال‌غرب نقش‌آفرینی کردند.

سردار رجبی با بیان اینکه آثار و پیامد‌های اقدامات گروه‌های مسلح وابسته به دشمن همچنان در خاطره و زندگی مردم منطقه باقی است، تصریح کرد: مجاهدت مردم این خطه پس از پایان جنگ تحمیلی نیز برای تأمین امنیت کشورادامه داشته است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی درادامه به ضرورت ایجاد مرکزی برای ثبت و روایت این مجاهدت‌ها اشاره و اظهارداشت: با هدف ایجاد یک مرکز الگویی برای معرفی و پاسداشت ایثارگری‌های مردم منطقه، محل فعلی مرکز روایتگری و یادمان شهید کاوه برای این منظور در نظر گرفته شد.

سردار رجبی از برنامه‌ریزی برای تکمیل مرحله دوم این مجموعه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توسعه آن، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های مردم مهاباد و آذربایجان‌غربی در مقاطع مختلف تاریخی و دفاع از کشور، در قالب یک مرکز جامع روایتگری برای بازدیدکنندگان از سراسر کشور بازخوانی و معرفی شود.